Le Premier ministre par intérim a procédé au lancement de la phase de recensement du projet de système intégré de gestion des ressources humaines des fonctions publiques de l’Etat et des Collectivités territoriales (SIGRH). C’était le jeudi 1er septembre au Centre de Formation des Collectivités territoriales.

Le système intégré de gestion des ressources humaines de l’Etat et des Collectivités territoriales (SIGRH) est un outil efficace pour la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. L’objectif du projet est de doter les fonctions publiques de l’Etat et des Collectivités territoriales d’un système de gestion des ressources humaines intégrant le recensement administratif à vocation d’Etat civil (Ravec).

Plus spécifiquement, il s’agit de : établir et tenir une base de données fiables sur les effectifs des agents de l’Etat et des Collectivités territoriales, lutter contre la fraude, réaliser des économies sur les budgets de l’Etat et des Collectivités territoriales et enfin disposer des données statistiques fiables pour mieux gérer les ressources humaines.

« Le lancement de cette phase projet ouvre une nouvelle ère pour une gestion plus efficiente des ressources humaines des fonctions publiques de l’Etat et des Collectivités territoriales », s’est réjoui le ministre de la Refondation, chargé des Relations avec les Institutions Ibrahim Ikassa Maïga. Prévue pour juillet 2023, la fin du projet aboutira à la mise à disposition, au niveau des deux fonctions publiques et de tous les services publics chargés de la gestion des ressources humaines, d’une base de données qui intègre les informations du RAVEC et qui sera unique, fiable et interconnectée.

Un jalon majeur du processus d’opérationnalisation

Pour ce qui concerne la « Fiche Individuelle de Collecte de Données », elle doit être renseignée par chaque agent à travers son service et comportera des données et renseignements sur son état civil et sa situation administrative. « Après saisies dans le logiciel ACCESS, ces données feront l’objet de traitement et d’actualisation respectivement par les structures en charge de la gestion des ressources humaines et le Centre de Traitement des Données de l’Etat Civil (CTDEC) », a précisé le ministre Maïga.

« Ce projet revêt une importance particulière en termes de refondation de l’administration publique de notre pays », a souligné le Premier ministre par intérim. Le Colonel Abdoulaye Maïga a rappelé que le SIGRH est parti d’un constat que malgré les efforts déployés par l’Etat dans la gestion des ressources humaines des difficultés majeures persistent dans le traitement de la masse salariale et la gestion administrative des agents.

D’après le Colonel Maïga, la cérémonie de lancement de la phase de recensement SIGRH pose un jalon majeur du processus d’opérationnalisation de la mise en place du système de gestion intégrée des ressources humaines. Avant de terminer son intervention, il a exhorté à l’accompagnement de tous les agents de l’Etat et des collectivités territoriales pour la bonne marche du projet.

La cérémonie a pris fin par le remplissage et l’enregistrement des données de la fiche du ministre de la Refondation dans la base ACCESS.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

