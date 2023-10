Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion dans les régions de Koulikoro et de Ségou : Les DG de l’INPS, de la CMSS et de la CANAM aux côtés de madame le ministre, Colonel Assa Badiallo Touré !

Les régions de Koulikoro et de Ségou ont ouvert le bal de la visite de Mme le Ministre de la Santé et du Développement Social et cela dans le cadre du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion. Cette visite, selon le Colonel Assa Badiallo TOURÉ, Ministre de la Santé et du Développement social, a deux volets : sanitaire et humanitaire.

Sur le plan sanitaire, la forte délégation de Madame la ministre s’est rendue, ce vendredi, premier jour de la visite, dans les structures de santé de Fana, Baraouli, Konobougou. Dans ces structures, les échanges ont porté sur les difficultés auxquelles le personnel se trouve confronté.

Sur le plan humanitaire, la délégation ministérielle a rendu une visite de courtoisie aux autorités religieuses, coutumières et aux personnes les plus âgées des localités visitées.

La prochaine étape de la visite concernera la ville de Ségou et Markala dont les activités se dérouleront ce samedi.

Madame le Ministre de la Santé et du Développement social est accompagnée par les Directeurs Généraux de l’INPS, Ousmane Karim COULIBALY, de la CMSS, Chaka KONÉ et de la CANAM, Général Boubacar Dembélé.

Il faut noter que le DG de l’INPS, Ousmane Karim COULIBALY est désigné parrain du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion à Ségou.

Service des Relations Publiques, INPS.

