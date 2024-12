Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion : Moov Africa Malitel fait des dons à plusieurs structures et associations

Dans le cadre du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, Moov Africa Malitel sous le leadership éclairé de son directeur général Abdelaziz Biddine a procédé, le vendredi 6 décembre 2024, à sa traditionnelle remise de dons à plusieurs structures et associations. Cette générosité de l’opérateur historique de téléphonie a pour but de soutenir les efforts des autorités en vue d’améliorer les conditions de vies des populations les plus vulnérables.

Cette cérémonie de remise était présidée par le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Alhamdou Ag Ilyène. Il avait à ses côtés le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Oumou Sall Seck, et le directeur général de Moov Africa Malitel Abdelaziz Biddine.

On notait également la présence du chargé d’Affaires de l’Ambassade du Royaume du Maroc Abdelillah El Qaisy, qui a eu l’insigne honneur de remettre certaine donation.

Selon Abdelaziz Biddine, Moov Africa Malitel n’avait pas pu effectuer cette remise courant octobre, mois dédié à la solidarité, pour des contraintes organisationnelles. Dans son intervention, il a réaffirmé l’engagement de sa société à accompagner les efforts des autorités en vue de soutenir les populations maliennes. “Le partage est un droit pour le pauvre et le démuni. C’est un devoir pour les personnes qui ont les moyens et la capacité de donner et de partager avec les autres“, a-t-il poursuivi.

La donation était composée de vivres pour une dizaine de structures en charge des enfants en situation de vulnérabilité, d’équipements médicaux et agricoles, de kits scolaires, de tables bancs, d’appareils auditifs, de forages, de machines à fabriquer du savon pour des associations féminines et de tricycles pour des personnes en situation de handicap.

Le ministre chargé de la Communication a exprimé sa gratitude et sa satisfaction à Moov Africa Malitel pour ses actions de solidarité. “Il n’est jamais trop tard de donner et il n’est jamais trop tard de faire du bien“, a-t-il insisté, soulignant que “tout le monde n’a pas les moyens d’aider et d’autres aussi n’en sont pas conscients même s’ils ont les moyens“.

Le porte-parole des bénéficiaires, Abdoulaye Tembely, a témoigné de l’importance du partage de Moov Africa Malitel depuis plus d’une dizaine d’années. Il a remercié l’entreprise pour ce geste de générosité.

Marie Dembélé

Abdoulaye N. Tembely, porte-parole des bénéficiaires des dons de Moov Africa Malitel :

“Ces dons contribueront à nous soulager”

Au nom des bénéficiaires des dons offerts par Moov Africa Malitel dans le cadre du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, le président de l’Association philanthropie, Abdoulaye N. Tembely, a remercié la direction générale de l’entreprise citoyenne sous la conduite de Abdelaziz Biddine, pour cette action de générosité qui contribuera à soulage r de nombreuses familles.

Très chers bénéficiaires

Je m’appelle Abdoulaye N. Tembely, président de l’Association philanthropie. Je suis sur cette tribune ne tant que représentant de l’ensemble des bénéficiaires de cette cérémonie de donation dans le cadre de la 29e édition du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion.

Permettez-moi de faire un témoignage de ce que je sais et de ce que je vois depuis plus d’une dizaine d’années du sens de partage et de générosité de Moov Africa Malitel. Chaque année, dans une discrétion qui ne dit pas son nom, ce sont des centaines d’actions de ce genre qui sont initiées par le service des relations publiques de Moov Africa Malitel sous la houlette de la direction générale. Soyez-en remerciés pour votre approche humaine et exemplaire.

Vous ne pouviez imaginer le soulagement à nous apporter. Ces vivres, engins de mobilité, équipement médicaux et agricoles, des kits scolaires etc., contribueront à nous soulager.

Il est vrai que les entreprises, dans l’exercice de leur politique RSE, entreprennent des actions pour contribuer au développement social et environnemental de leur lieu d’exercice, mais votre approche du social est un cas d’école. Ressentir de la gratitude et ne pas l’exprimer, c’est comme emballer un cadeau et ne pas la donner. Alors, cet après-midi, acceptez au nom de l’ensemble des bénéficiaires, ce cadeau de gratitude. Aw ni tchié aw yairai yé.

Vivement la 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion”.

