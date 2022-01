Après le 22 décembre 2020, la BNDA a manifesté de nouveau sa solidarité en faveur des déplacés de Mopti installés sur les sites de Socoura et Médine-Coura. Ils ont reçu 273 sacs de riz de 50 Kg, 71 bidons d’huile de 20 litres, 131 bidons d’huile de 5 litres et 202 couvertures pour un coût de près de 13 millions de F CFA. La cérémonie de remise de ces vivres et couvertures a eu lieu, le mercredi 19 janvier 2022, sur le site des déplacés à Socoura (Sévaré), sous la présidence du Gouverneur de la région de Mopti, le Colonel-Major Abass DEMBELE. L’initiative s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise de la banque.

Le représentant des bénéficiaires a vivement salué la BNDA pour cet élan de cœur qui vient, selon lui, mettre du baume au cœur des déplacés et soulager leur angoisse. M. Lassine COULIBALY, Directeur Commercial et du Marketing adjoint qui conduisait la délégation de la BNDA, a affirmé que c’est par devoir que la banque verte vient au secours de nos frères et sœurs en situation difficile du fait de la crise sécuritaire. Cette action, a indiqué le représentant du Directeur général, vient confirmer la vocation citoyenne qui dépense plus de 50 millions de nos francs par an dans le cadre de la RSE.

Le gouverneur de la région de Mopti, le Colonel-Major Abass DEMBELE a rendu hommage à la BNDA pour son geste de haute portée patriotique. Le chef de l’exécutif régional a émis le souhait que ce beau geste de la BNDA puisse faire des émules notamment au niveau des autres banques de la place.

Source : BNDA

Commentaires via Facebook :