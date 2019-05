Encore une fois de plus, les populations de la commune II du district de Bamako, par le biais de leurs Imams vont pouvoir passer le mois béni de ramadan dans la joie et l’allégresse. Pour cause, ils viennent de bénéficier des dons, grâce à la bonté et à la générosité de l’honorable Karim Keita, député élu dans ladite commune.

Ces dons sont composés de 400 sacs de riz et autant de sucre soit un total de 40 tonnes. S’y ajoutent des cartons de pâtes alimentaires. Ces dons viennent en complément à l’organisation quotidienne de la rupture, avec la distribution des repas dans certaines mosquées réputées de la même commune.

Pour une distribution juste et équitable, une équipe a été constituée. Celle-ci, sous la houlette du président superviseur des Clubs des amis Karim Keita (AKK) Mamadou Togola, s’est donnée les moyens d’acheminer la part de chaque Imam à son domicile. Massivement constituée de jeunes engagés et déterminés à faire ce travail aux souhaits de l’honorable, ils se sont chargés eux-mêmes de transporter dans les domiciles des bénéficiaires les parts qui leur revenaient.

Cette action salvatrice de l’honorable Karim Keita dans sa circonscription électorale n’est pas à sa première année. Depuis que ce dernier a été élu, il n’a jamais tourné dos à ses électeurs. Karim Keita s’est mis en communion avec ceux-ci. C’est pourquoi, à travers ses clubs, dès qu’il apprend qu’un groupe de personnes est en besoin, il s’empresse d’apporter son assistance. Celle-ci est souvent faite en aide financière et matérielle.

C’est dans une telle dynamique que son appui pour accompagner les fidèles musulmans à mieux célébrer le mois béni de ramadan, s’inscrit. Ainsi, à chaque Ramadan, depuis son élection à l’hémicycle, il a toujours fait parler son cœur. Parce que dans son esprit, il faut accepter de partager le peu qu’on a.

Outre les différentes donations effectuées et l’organisation de la rupture du jeûne dans certaines mosquées de ladite commune, le député Karim Keita soutient financièrement les personnes qui sollicitent son aide. Celles-ci sont en grande partie issues des couches défavorisées.

Au regard des différents gestes déjà accompli dans le seul honneur de ses électeurs et ceux en cours, on peut se permettre de dire que ce ne sont seulement les prétentions électoralistes qui animent ce grand Monsieur. Mais au-delà de cela, Karim Keita est généreux au sens propre du terme. Il a une grande capacité de partager le peu qu’il possède avec ses semblables.

D’autres actions salvatrices, à mettre à l’actif de l’honorable Karim Keita : la rénovation d’une maternité dans la commune à des dizaines de millions et son assistance qui a permis à des milliers d’élèves de la même commune de démarrent l’école dans les conditions idoines.

Egalement le député Karim Keita pense constamment à la préservation de la vie humaine. C’est pourquoi, à la rentrée des classes de l’année en cours, il a procédé à la distribution des centaines que casques aux élèves et étudiants. Aussi, au niveau de sa circonscription électorale, il a participé à l’autonomisation économique de la femme, par la distribution de kits en savonnerie.

Diakalia M Dembélé

