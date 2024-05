Salon Orange business Days : Une démarche résolument tournée vers l’avenir grâce à la connectivité

La société de téléphonie Orange-Mali et Orange Finances Mobiles Mali ont tenu du 25 au 26 avril 2024, la 1re édition du salon B2B Orange Business Day. C’était au CICB. L’objectif était d’améliorer la qualité des services et la performance des entreprises, en mettant en avant un multiservice intégré. Il s’agissait aussi de promouvoir l’innovation numérique et renforcer l’écosystème des entreprises dans le pays. Le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Alhamdou Ag Ilyène, a présidé la cérémonie d’ouverture de ce grand événement de business dédié aux entreprises.

a participation de près de 200 entreprises à cet événement, parmi lesquelles les grands comptes, les PME-PMI, les petites entreprises et les entrepreneurs indépendants, reflète l’intérêt croissant des acteurs du marché pour des solutions intégrées et performantes. Ils ont ainsi bénéficié d’un accès privilégié à des offres sur mesure et à des conseils experts. En s’engageant à répondre aux besoins spécifiques de ces cibles, la direction des entreprises et professionnels et Orange Finances Mobiles Mali renforcent leur position en tant que partenaires de confiance pour les entreprises au Mali.

Orange Business Days offrira une plateforme dynamique pour présenter les dernières avancées en matière de solutions d’intégration, de connectivité, de solutions de paiements mobiles, de connectivité et de digitalisation. Des démonstrations en direct, des sessions interactives, des panels et keynotes animés par des experts permettront aux participants d’explorer les opportunités offertes par Orange-Mali et ses partenaires comme Nokia, Huawei, Intelsat, Fortinet, Wallix et Orange cyber-défense. Selon Aboubacar Sadikh Diop, directeur général d’Orange-Mali, en tant qu’acteur majeur du secteur des télécommunications au Mali, Orange s’engage à fournir des solutions technologiques de pointe, une couverture réseau étendue et un service clientèle de qualité pour répondre aux besoins diversifiés de sa clientèle.

”Ainsi, la direction des entreprises et professionnels d’Orange-Mali répond aux besoins spécifiques des entreprises, des institutions et des professionnels. Elle offre une gamme complète de services et de solutions d’entreprises adaptées aux exigences professionnelles, allant de la connectivité à très haut débit aux services de communication unifiée en passant par les solutions de sécurité de gestion de la mobilité et des offres sur mobile”, a-t-il exposé. Parlant d’Orange Finances Mobiles Mali, le DG a souligné qu’il offre des solutions innovantes pour faciliter les transactions financières via les téléphones mobiles, permettant ainsi un accès facile aux services bancaires et financiers pour les populations maliennes, même dans les zones les plus reculées où les services bancaires traditionnels sont souvent limités.

Le ministre Alhamdou Ag Ilyène a mis l’accent sur l’importance de la transformation digitale dans le contexte mondial. Il a rappelé les défis et les opportunités qu’elle présente pour les entreprises maliennes. Pour terminer, il a salué les efforts d’Orange-Mali dans le développement de solutions innovantes, permettant de répondre aux besoins du secteur des affaires.

Marie Dembélé

Commentaires via Facebook :