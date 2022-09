Le Ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale , Chargé de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation, le Colonel –Major Ismaël Wagué, a procédé le dimanche 05 septembre au lancement officiel des préparatifs de la Semaine de la Réconciliation Nationale . C’était dans les locaux du son département en présence des membres de la Commission en charge de l’organisation dudit événement.

C’est un ministre de la réconciliation déterminé et ému qui a lancé les activités d’une semaine entière dédiée à la réconciliation donc à la paix au Mali, il s’agit du 15 au 21 septembre 2022. En effet, le ministre Colonel-Major IsmaëlWagué s’est réjoui de la grande mobilisation autour de ce point de presse consacré au lancement et à la présentation du logo de la semaine. Instituée par la Loi n° 2019 – 042 24 2019 portant Loi d’entente Nationale et de son décret d’application, la date du 15 au 21 septembre de chaque année est dédiée à « La Semaine de la Réconciliation Nationale ». Et comme expliqué par le ministre Wagué, elle vise à restaurer la paix et à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers les actions suivantes : cultiver les valeurs de réconciliation et de vivre-ensemble ; sensibiliser les acteurs nationaux et internationaux sur le processus de la réconciliation et de la paix, vulgariser les instruments dédiés à la promotion du patriotisme, du civisme, de la paix et de la cohésion. Pour cette première édition, le thème retenu est : « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali » La semaine sera animée sur toute l’étendue du territoire et dans les ambassades afin que la diaspora soit en symbiose avec le reste du pays. Au programme, les débats vont porter sur l’éducation, les arts et cultures, la citoyenneté, le civisme, le sport, la coopération civilo-militaire, la promotion du genre, la solidarité entre autres. Pour bien mener ces activités, une commission nationale composée des représentants de plusieurs départements ministériels, est mise en place sous la présidence du Secrétaire général du ministère en charge de la réconciliation, M. Sidy Camara. La semaine de la réconciliation nationale est une priorité pour les autorités de la Transition, a fait savoir le ministre Colonel-Major Ismaël Wagué, en ce sens où depuis une décennie le Mali fait face à une crise multidimensionnelle qui a débuté dans les régions du nord pour se répandre progressivement dans les autres régions du pays ( centre, sud etc). Avant d’ajouter que c’est dans la perspective d’endiguer cette situation d’insécurité grandissante et généralisée non moins préoccupante qu’il a été engagé certaines pistes de solution parmi lesquelles il cite la conférence d’entente nationale tenue en 2019 dont les conclusions ont abouti à la Loi n° 2019 – 042 24 2019 portant Loi d’entente Nationale dont découle la décision de la semaine nationale de réconciliation. Qui va réunir les esprits et les cœurs des maliens sur le pardon, la tolérance et la réconciliation en mettant l’accent sur nos valeurs fondamentales en vue du retour d’une paix durable au Mali.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

