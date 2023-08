Le secrétariat général du Spotlight basé à New York a effectué une visite au Mali du 7 au 11 août 2023. Il s’agissait pour la délégation de s’enquérir de l’état d’exécution de l’initiative SPotlight au Mali, de recueillir les difficultés et de dégager les perspectives pour les années à venir.

Présent depuis 4 ans au Mali, l’initiative Spotlight tire vers sa fin. Une initiative qui visait à impacter positivement sur la vie des Maliens pour un changement de comportement à l’égard des violences basées sur le genre. Des violences qui sont d’ordre physique, psychologique, économique avaient pris une dimension inquiétante.

C’est ainsi que les ONG comme Assafe, Apdf, Apsef, à travers le financement du système des Nations-unies, œuvrent depuis 2019 pour réduire les VBG voir les éradiquer complètement pour rendre autonome les filles et les femmes dans leurs zones d’intervention. Pour le maire de la commune V, monsieur Sory Ibrahim Doumbia, l’initiative Spotlight a apporté un changement notoire dans leur zone d’intervention. Selon ses explications, les femmes et les filles qui faisaient autre fois l’objet de violence sont aujourd’hui épargnés et deviennent autonomes grâce aux financements des activités génératrices de revenus.

C’est ainsi que M. Doumbia ainsi que les bénéficiaires de l’initiative Spotlight ont lancé un cri de cœur à l’endroit des visiteurs du jour. ‘’Nous souhaitons la continuation et l’accompagnement de l’initiative Spotlight afin que les autres femmes filles et jeunes puissent bénéficier des bienfaits de l’initiative’’, a souligné le maire.

Au cours de cette visite, des stands des maris modèles, des comités de veille, des mères protectrices et des filles protégées, les acteurs de la prise en charge des survivantes et les bénéficiaires des AGR ont été visités par la délégation du secrétariat exécutif. Au niveau de chaque stand, les explications faisaient l’éloge des bienfaits de l’initiative Spotlight et le souhait de la continuation afin que d’autres zones non couvertes par l’initiative puissent en bénéficier.

Un cri de cœur qui n’est pas tombé dans l’oreille de sourd. Cécile Delcuvellerie, consultante des Nations-unies Spotlight, a exprimé sa satisfaction au regard des réalisations effectuées par ses ONG. Elle a espéré retourner avec des ressources financières pouvant permettre la continuation de Spotlight. ‘’C’était très intéressant de voir toutes les initiatives et tous ces projets mis en œuvre. On peut souligner l’impact des dits projets impressionnants sur la vie des bénéficiaires. Nous sommes époustouflés par ces belles réussites et des actions qui ont été menées. Toutes les actions et tous les agents impliqués, c’est des efforts au quotidien. On espère vraiment continuer Spotlight par la suite. On a vu, un travail a continué et l’on repart avec de très belles histoires à raconter à New York et partout ’’, a laissé entendre Cécile Delcuvellerie.

Aristide Agbor Amougou Nations Fund Officer, Management dans le cadre du programme de l’initiative Spotlight a remercié les acteurs, avant d’encourager les bénéficiaires à poursuivre les actions.

Bissidi SIMPARA

