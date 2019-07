Accompagné d’une forte délégation, le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Logement Social, Hama Ould Sidi Mohamed Arbi a entamé, le lundi 8 juillet 2019, une série de visite de terrain dans les différentes structures rattachées à son département. Objectif : prendre contact avec le personnel et s’imprégner des conditions actuelles de fonctionnement des services.

De la direction nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat à la direction générale de l’Office Malienne de l’Habitat (OMH) en passant par le projet « Villes du Mali sans bidonvilles », la Cellule d’appui à la décentralisation et la déconcentration et le projet d’appui aux Communes urbaines du Mali, le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Logement Social, Hama Ould Sidi Mohamed Arbi et sa délégation ont d’abord visité les locaux et puis échanger avec l’ensemble du personnel pour mieux comprendre les conditions de vie et de travail des agents qui constituent la cheville ouvrière du département. La présente visite de terrain a commencé par la direction nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat où le directeur national, Almemoune Ag Moustapha et le secrétaire général du comité syndical, Zanga Koné ont tour à tour expliqué les conditions de vie et de travail du personnel avant d’exposer les difficultés auxquelles la direction est confrontée au ministre Hama Ould Sidi Mohamed Arbi. Il s’agit notamment des difficultés liées au déficit de personnel, à l’insécurité, au logement et à la formation continue du personnel pour une remise à niveau. En guise de réponse, le ministre Ould Sidi Mohamed Arbi a promis de prendre les dispositions nécessaires pour aplanir les problèmes en vue de motiver davantage le personnel dans l’exercice de leurs missions. La deuxième étape de cette visite a concerné la direction du Projet : « Villes du sans bidonvilles » et de la Cellule d’appui à la décentralisation et la déconcentration (CADD) respectivement dirigés par Abdoulaye Alassane Touré et Boubacar Zakaria Samaké qui ont présenté au ministre Hama Ould Sidi Mohamed Arbi l’état des lieux de la mise en œuvre de leurs projets et d’expliquer les conditions difficiles de travail auxquelles ils sont confrontés dont notamment les problèmes financiers desdits projets, le déficit de matériels roulant, l’état de délabrement des toilettes, d’accès difficile à l’eau. Enfin, la visite du jour a pris fin toujours à Dar Salam par la direction générale de l’Office malienne de l’habitat et le Projet d’appui aux communes urbaines du Mali. En tout cas, partout où le ministre de l’Urbanisme et sa délégation sont passés, les problèmes des services rattachés se résument, entre autres, au déficit du personnel, à la formation, à l’insécurité, au logement et des problèmes d’ordre budgétaire. De son côté, le premier responsable du département de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Logement Social, Hama Ould Sidi Mohamed Arbi, qui se sent en terrain connu en sa qualité d’ingénieur expérimenté, a promis de prendre des dispositions pour aplanir ces problèmes et d’apporter certaines innovations aux programme comme celui des logements vers la mise en place d’un programme national de logement pour tous.

Moussa Dagnoko

Commentaires via Facebook :