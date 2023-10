11e édition nuit AJSM : L’événement est prévu pour le 11 novembre à Mopti

Après Ségou en 2020, Koulikoro en 2021, Sikasso en 2022, c’est la Venise malienne (Mopti) qui abritera le samedi 11 novembre prochain, la 11e édition de la Nuit de l’AJSM. L’annonce a été faite par le président de l’Association, Oumar Baba Traoré, le lundi 9 octobre dernier, à son siège.

Pour la conférence de presse, Oumar Baba Traoré, président de l’AJSM, était accompagné d’Amadou Abdina Bah, vice-président de la Coordination régionale AJSM de Mopti, Cheick Hamed Tidiane Kane, représentant de Moov Africa Malitel, sponsor officiel de l’AJSM, Moussa Bolly, président du jury du concours, ainsi que plusieurs membres du cabinet du président de l’Association. Il s’agissait de donner plus d’explication sur la 11e édition de la Nuit de l’AJSM.

Selon le président Oumar Baba Traoré, la Nuit de l’AJSM est un événement phare de l’Association parce qu’elle regroupe l’ensemble des coordinations régionales et les journalistes du district de Bamako. “Cette nuit est la fête des journalistes sportifs du Mali. Comme l’année précédente, il y aura un concours entre les journalistes sportifs à travers une production (presse écrite, radio, télé et la presse en ligne). Le vainqueur dans chaque catégorie empochera une somme de 100 000 F CFA contre 50 000 F CFA lors de la dernière édition. Concernant les prix spéciaux, il y aura un prix au nom du président de l’AJSM pour la meilleure coordination régionale d’une valeur de 250 000 F CFA et un autre prix pour le meilleur reporter sportif féminin”, a-t-il expliqué.

Il a également indiqué que comme lors des dernières éditions, la Nuit sera couplée avec la Coupe interservices de l’AJSM dont la finale est prévue pour le 11 novembre prochain sur le terrain Gangal de Mopti. “Cette coupe mettra aux prises les équipes des services des finances, de l’éducation, de la santé, des Forces de sécurité et de Moov Africa Malitel de la région. Avant le coup d’envoi de la finale, les équipes finalistes recevront leurs jeux de maillots à partir de 11 h 11 minutes qui très symbolique pour nous”, a-t-il laissé entendre.

Le vice-président de la coordination régionale AJSM de Mopti a assuré que tout est déjà mis en place pour réserver un séjour agréable aux membres de différentes délégations. “Nous remercions le bureau exécutif pour sa confiance à la coordination régionale de Mopti pour l’organisation de cette 11e édition de la nuit AJSM. Déjà, nous sommes à l’œuvre afin que cette fête des journalistes sportifs du Mali puisse être une grande réussite. Nous avons reçu l’accompagnement des autorités de la région et toutes sont mobilisées avec nous. Nous venons d’organiser la Biennale artistique et culturelle avec brio et nous allons organiser cette nuit avec le même engagement”, a-t-il précisé.

L’opération Can-2023 en Côte d’Ivoire lancée

Profitant de cette tribune, le président de l’AJSM a parlé de l’opération Can-2023, qui consiste à trouver des financements pour la participation des journalistes sportifs maliens à la prochaine Can/Côte d’Ivoire-2023. “La première condition pour participer à la 34e édition de la Can à Abidjan est d’avoir une accréditation de la Caf, c’est-à-dire de s’inscrire sur le site Média-Channel de la Caf pour faire la demande d’accréditation. Nous sommes déjà à l’œuvre pour trouver des moyens afin de bien nous occuper de nos membres lors de leur séjour dans la capitale ivoirienne”, a-t-il conclu.

