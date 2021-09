2ème Journée des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022 : Une 2ème victoire est possible pour les Aigles ce soir à Kampala

Après s’être imposé (1-0) face au Rwanda lors de la 1ère journée des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022, zone Afrique, Groupe E, le Mali affronte l’Ouganda ce lundi 6 septembre à partir de 13 heures (GMT) au compte de la 2ème journée. Un match qui doit en principe être à la portée Aigles du Mali pour consolider leur rang de 1er du Groupe E.

La course à la qualification pour la coupe du monde au Qatar a bien débuté pour les Aigles du Mali. Qui se sont imposés 1-0 face au Rwanda à Agadir (Maroc), à la faveur d’un but courageusement marqué à la 19ème minute par Adama Traoré ‘’Malouda’’ au compte de la 1e journée.

Lors de cette première sortie, les Aigles maliens pouvaient faire un score fleuve de 3 ou 4 buts à 0, sans aucune surprise. Cela pour la simple raison que les poulains du coach Magassouba ont réussi du début jusqu’à la fin des 90 minutes du temps règlementaire à mettre leur emprise sur ce match. Quelques minutes avant le but de ‘’Malouda’’ (19ème minute), la sélection malienne a bénéficié d’un penalty, suite à une faute commise sur Moussa Djenepo. Lequel prendra la responsabilité d’exécuter la sentence avant de voir sa balle repoussée par l’excellent gardien Rwandais, Djihad Bizimana. En plus de cette opportunité ratée, l’arbitre mauritanien de ce match, refusera un autre but du Mali, marqué par Ibrahim Koné, pour position de hors-jeu.

En somme, le seul but marqué par Adama Traoré ‘’Malouda’’ a suffi aux Aigles du Mali pour décrocher une précieuse victoire et pouvoir se propulser à la tête de son groupe dans la course à la qualification pour le mondial au Qatar.

A signaler dans l’autre rencontre de ce groupe E, les Ougandais et les Kenyans se sont séparés sur un score nul de 0 but partout.

Ce lundi 6 septembre à 13H (GMT), les Maliens feront leur deuxième sortie contre les cranes de l’Ouganda au compte de la 2ème journée. Même si l’équipe malienne n’a pas eu un temps conséquent de récupération, à cause du retard accusé dans les formalités de voyage (presque 24h plus les 8 heures de vol), l’espoir est permis de voir les Aigles voler plus haut à Kampala, cet après-midi. Seul gage pour les nôtres de pouvoir consolider leur suprématie sur le Groupe et aborder la prochaine phase de ces éliminatoires dans un bon état d’esprit.

Pour rappel, cette rencontre sera la troisième confrontation entre le Mali et l’Ouganda. Lors des deux précédentes confrontations, ces deux sélections nationales n’ont pas pu se départager. C’était lors des éliminatoires de la CAN 2018, où elles ont fait deux matchs nuls (2-2 le 19 janvier 2016 et 1-1 le 25 janvier 2017). Une raison de plus pour donner à cette rencontre de cet après-midi un enjeu particulier. Bonne chance aux Aigles !

Par Safiatou Coulibaly

