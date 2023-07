“Le sport au service de l’inclusion, l’égalité, la paix, l’éducation et la santé”, tel était le thème de la 7è édition du Forum international sur le sport tenu le week-end dernier. La cérémonie d’ouverture était présidée par le ministre de la jeunesse et des Sport, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba qui avait à ses côtés la coordinatrice du FIS, Mme Sy Aminata Makou Traoré.

C’est un public des grands jours qui a fait le déplacement pour cette cérémonie d’ouverture de la 7è édition du forum international sur le sport. En plus du ministre en charge des sports, on pouvait noter la présence du représentant de l’Ambassade de France; du représentant de l’OMS. Ce, sans oublier des sportives de diverses disciplines. Ces assises sportives sont organisées par l’Association pour la Promotion de la jeunesse et des sports et vise à contribuer à la promotion du cadre général du sport au Mali et à une plus grande implication des acteurs du mouvement sportif dans la vie de la Nation.

Tout en évoquant les défis du secteur, Mme Sy Aminata Makou Traoré, la coordinatrice du FIS, a insisté sur la nécessité de faire du sport un véritable moteur de développement au service de nos pays et de l’utiliser comme une réponse pour l’inclusion, l’égalité, la paix, l’éducation et la santé. “Par ailleurs, en dépit des engagements soutenus de nos autorités compétentes accompagnés par ceux des acteurs associatifs, nous notons que des efforts sont encore nécessaires sur le plan de l’aménagement d’infrastructures sportives de qualité sur l’étendue du territoire car de nombreuses localités de notre pays sont dépourvues d’espaces sportifs accessibles et adaptés aux acteurs défavorisés”, a-t-elle fait remarquer. Ainsi, il s’agira, selon la coordinatrice du FIS, d’instaurer un cadre d’échange et de réflexion entre les acteurs du mouvement sportif pour accroitre leur niveau d’implication dans le processus de développement au Mali, de mobiliser les acteurs pour la prévention et la résolution des conflits de sorte à permettre la cohésion et le vivre ensemble au sein des communautés, de favoriser une synergie d’actions avec les organisations nationales et internationales en vue d’apporter des réponses pour, l’éducation, l’égalité des sexes, la santé et l’inclusion des personnes vivant avec un handicap au moyen d’initiatives sportives.

Elle vise aussi à identifier les opportunités et actions pouvant favoriser la croissance économique du secteur sportif et l’insertion sociale des jeunes grâce au sport, d’effectuer un plaidoyer pour une meilleure représentation et participation des femmes dans les instances de prises de décisions du sport et un cadre protecteur contre les femmes et les filles et de soutenir /promouvoir la dynamique des jeux olympiques de Paris 2024 au sein du mouvement olympique et sportif malien. Elle a saisi l’occasion pour saluer la présence du ministre de la Jeunesse et des sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, le président du Comité National Olympique et Sportif du Mali, Habib Sissoko, et son équipe qui ne ménagent aucun effort, selon elle, dans la prise en charge des pratiquants d’arts martiaux. Des mots de remerciements ont été aussi adressés Mme Germaine Mangeut, ancienne ministre des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l’enfance de la République de Guinée et Présidente de la Commission Femmes et sport de l’ACNOA pour sa présence à cette activité.

En présidant la cérémonie d’ouverture des travaux, le ministre Abdoul Kassim Fomba a salué la dynamique enclenchée par l’APJS, qui, depuis quelques années, aborde le concept de la Paix par le Sport. “Par ce Forum, l’APJS engage une réflexion collective afin d’harmoniser les compréhensions sur les avancées, les enjeux et défis ainsi que les perspectives liées au domaine du sport pour en vue d’en faire un véritable moteur du développement au service de la nation. C’est fort de cette vision qu’il me plaît de féliciter les animateurs de l’Association pour la Promotion de la Jeunesse et du Sport pour cette lumineuse idée”, a déclaré le ministre. Pour lui, ce forum se tient à un moment important de la vie de la nation. “Le pays retrouve de plus en plus son aura d’antan dans le concert des nations. Le sport doit, à l’instar des autres secteurs de développement, apporter royalement sa contribution dans l’effort de consolidation de la paix et de la cohésion sociale aux fins que les populations puissent vaquer en toute quiétude à leurs activités socio-économiques et culturelles et que le pays redevienne un havre de paix, un espace où se fécondent les réflexions et où se vivifie davantage la souveraineté africaine”, a souhaité le ministre Fomba.

Il sied de rappeler que la cérémonie d’ouverture a pris fin à travers des démonstrations sportives. Notons qu’à la veille du lancement de cette rencontre, une conférence de haut niveau a été organisée au CICB sur différents thèmes. Il s’agit de l’égalité des genres dans le sport en Afrique : cas du Mali, l’inclusivité par le sport, Cadre protecteur contre les abus et les violences en milieu sportif dans un environnement hostile ; Comment le sport contribue-t-il à la santé et le bien être ?; Méthodologie du sport pour la paix ; Sociologie du sport ; Rôle et fonctionnement des institutions du sport.

Les panelistes de cette conférence avaient pour noms: Germaine Dakouo, directrice du Lycée sportif de Kabala, Rose Bouzaid, Tièfing Sissoko, Seydou Kéïta, SG de la fédération malienne de handisport au Mali, Yaya Maïga du programme Peace makers.

Kassoum Théra

