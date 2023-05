Présente à la 14e édition de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans en Algérie au même titre que l’équipe nationale Cadets, Fanté Idrissa Koné est retournée au bercail avec une médaille d’or autour du cou. L’arbitre internationale était, en effet, la 2e juge de touche de la finale remportée par le Sénégal face au Maroc (2-1).

La CAN U17 disputée du 29 avril au 29 mai en Algérie a enregistré la participation du Mali sur deux registres. Sur le terrain avec l’équipe nationale et dans les rangs des hommes en noir avec l’arbitre internationale Fanta I. Koné. Si les Aiglonnets ont échoué au pied du podium, le porte-étendard du sifflet malien est monté sur la plus haute marche du podium en participant à la finale.

En effet, désignée par la Confédération Africaine de Football (CAF) en tant que 2e assistante pour diriger la finale de la CAN U17 qui a opposé le vendredi 19 mai le Sénégal au Maroc (2-1) au Nelson Mandela Stadium d’Alger, Fanta I. Koné a été irréprochable tout au long du match et sur toutes les lignes (déplacements, comportement etc.).

A l’issue de cette belle performance, la jeune maman de 28 ans a ajouté une nouvelle médaille d’or à sa collection de distinctions après celles de la CAN U20 qui s’est déroulée en Egypte en mars dernier, de la CAN féminine 2022 au Maroc, et de la première édition de la Ligue des champions féminine 2021 en Égypte. A ces médailles d’or s’ajoute le seul bronze récolté lors de la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA Costa Rica 2022.

Avec toutes ces médailles glanées et tout ce qu’elle réalise sur le plan international en termes de compétition et performance on peut dire, sans risque de se tromper, que la jeune arbitre Fanta Koné est aujourd’hui dans la cour des grands et compte parmi les meilleures assistantes en Afrique. Une fierté pour le Mali.

Il faut rappeler que notre compatriote et ambassadrice est également sélectionnée pour la prochaine Coupe du monde féminine de la FIFA qui se déroulera en Australie et en Nouvelle Zélande du 20 juillet au 20 août 2023.

A Cissouma

