Aux tirs au but, le PSG fait l’exploit à Anfield et sort Liverpool de la Ligue des Champions

Vainqueur dans le temps réglementaire grâce à Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain a dû attendre les tirs au but avant de réussir son coup. Le PSG sort Liverpool et frappe un grand coup en Ligue des Champions, direction les quarts.

Allait-on assister au dernier match européen du Paris Saint-Germain cette saison ? Pour passer en quarts de finale de la Ligue des Champions, Il fallait accomplir l’exploit de s’imposer sur la pelouse de Liverpool. Après la défaite hautement frustrante du match aller, on savait que le PSG avait le niveau, mais il allait falloir en faire plus à Anfield Road.

Paris mettait ainsi du rythme d’entrée, mais était forcé de se découvrir, et passait proche de la punition quand Nuno Mendes venait sauver la patrie devant Mohamed Salah, au bout de la chaîne d’un contre rondement mené (5e). Dans la foulée, l’Égyptien n’enroulait pas assez sa frappe alors que Gianluigi Donnarumma semblait battu, et Paris était déjà au bord de la rupture. Et c’est au plus fort de la domination des Reds que le PSG frappait, sur un coup en trois bandes parti de Mendes, Ousmane Dembélé trouvant Bradley Barcola qui rendait la pareille à son coéquipier, buteur après une offrande royale de la défense adverse (12e).

De quoi agacer Liverpool, et notamment Ibrahima Konaté, à la responsabilité engagée sur le but, et qui inquiétait Donnarumma d’une frappe lointaine (16e). Mais le PSG tenait le bon bout, et Barcola, servi dans le dos de la défense, manquait d’assommer les Reds. Le match sentait effectivement le KO; Alors les deux équipes faisaient subitement tomber le rythme, Liverpool tentant de confisquer le ballon mais manquant de se faire punir sur un ballon perdu que Dembélé poussait un peu trop loin (32e).

Les Reds intensifiaient alors la pression, sur un centre tir de Salah, puis une frappe trop enlevée de Diogo Jota (34e). Le match était trépidant, Paris procédait par contre, et Ryan Gravenberch venait dévier une balle de but expédiée par Khvicha Kvaratskhelia (36e), avant une frappe contrée de Dembélé qui manquait de trouver le petit filet. À la pause, l’égalité était parfaite, mais le PSG pouvait avoir quelques regrets.

D’autant que Liverpool mettait mécaniquement plus d’intensité au retour des vestiaires. Le prochain but allait nécessairement s’avérer crucial, et Liverpool manquait de l’inscrire au bout d’une action confuse qui voyait Trent Alexander-Arnold toucher le poteau, puis Dominik Szoboszlai faire trembler les filets, mais le Hongrois était hors-jeu (54e). Néanmoins, le temps fort des Reds faisait mal au PSG, Donnarumma sortant le grand jeu sur une tête de Luis Díaz.

C’était un attaque-défense, Liverpool campant dans le camp parisien, multipliant les situations chaudes, notamment sur coup de pied arrêté. Paris laissait passer cet avis de tempête, convaincu qu’il y en aurait au moins un autre avant la fin du match. Le bal des remplacements débutait alors, la prolongation devenant une réelle possibilité. Paris perdait néanmoins trop de ballons pour espérer se montrer dangereux, et sur un long coup franc, Jarell Quansah voyait sa tête heurter le poteau d’un Donnarumma battu (79e).

Sous l’eau, le PSG faisait bloc défensivement, mais laissait trop d’espaces dans lesquels se jetait Luis Díaz, heureusement sans gravité. Paris ne voyait que très peu le jour, une rare frappe de Kvaratskhelia amenant enfin un peu de danger (87e). Jusqu’au bout, Paris tremblait mais allait finalement chercher la prolongation. Pas immérité au vu de la première période, mais le momentum n’était pas en sa faveur.

Le renversement était toutefois proche sur un corner joué à deux par Désiré Doué, dont le centre trouvait la tête de Lucas Beraldo, pas loin du cadre de la tête (93e). Les remplaçants avaient de l’impact, Doué lui-même frôlait le cadre, mais le rythme retombait lentement, les deux équipes ayant perdu leur justesse technique.

Après la pause, Ousmane Dembélé réveillait Anfield d’une frappe croisée bien sortie par Allison (109e). De quoi lancer une vague parisienne, matérialisée par une frappe à peine trop enroulée de Désiré Doué (113e). Paris terminait mieux le match, ayant retrouvé de l’aplomb physiquement, mais pas assez pour éviter la séance de tirs au but.

Qui allait flancher ? Darwin Núñez était le premier à rater son coup à 2-1, et le PSG avait alors les cartes en mains. Donnarumma sortait alors son deuxième tir au but devant Curtis Jones, et l’affaire semblait entendue. Désiré Doué avait la balle de match, et il n’allait pas trembler. Victoire 0-1 (4 T.A.B à 2) du PSG, qui sera bien en quarts de la Ligue des Champions. Ce fut dur, mais les Parisiens ont réalisé un exploit ce soir.

Source: https://www.flashscore.fr/

Commentaires via Facebook :