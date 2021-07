Barça : Lionel Messi sort du silence au sujet de son avenir

Lionel Messi, la star argentine du Barça, a évoqué son avenir qui reste bien flou. Et visiblement, la Pulga ne semble pas pressé de régler les choses.

Dans la nuit de samedi à dimanche, Lionel Messi a atteint son Graal personnel, à savoir permettre à l’Argentine de s’offrir enfin un trophée avec la victoire en Copa America, premier trophée majeur soulevé par la Pulga avec l’Albiceleste. Mais bien évidemment, cette période dorée ne va durer longtemps. La réalité du quotidien étant particulièrement pesante avec sa prolongation de contrat qui n’est pas officiellement signée avec le Barça, l’avenir du numéro 10 argentin reste flou.

Messi totalement déconnecté de son avenir

Pourtant, Lionel Messi n’en fait visiblement pas une obsession, loin de là. La chaîne argentine ESPN a en effet eu l’occasion d’évoquer la question de son avenir avec la Pulga. Et visiblement, Messi est très loin de ressentir une quelconque urgence de régler la situation. « Je suis déconnecté de tout, je ne regarde absolument rien. Je profite juste du moment, des gens. Je réalise petit à petit ce que tout cela représente et je me prépare à aller en vacances avec ma famille et mes amis. Une sacrée folie tout ça. »

Julien Pedebos Rédacteur Source: https://www.onzemondial.com/

