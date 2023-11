CAF Awards : Deux nominés, trois nominations dans le Nid des Aigles

La Caf a dévoilé la liste des nominés pour les catégories masculines des Caf Awards 2023. Sur cette liste des prétendants figurent deux Maliens pour trois trophées. Il s’agit de Djigui Diarra et d’Yves Bissouma.

Portier des Aigles du Mali, Djigui Diarra est nominé pour deux prix à savoir le trophée de joueur interclubs et celui de meilleur gardien de l’année. Avec son club tanzanien de Young Africans, l’ancien sociétaire du Stade malien de Bamako a disputé la finale de la Coupe de la Confédération.

De son côté, le milieu de terrain Yves Bissouma, ancien de l’AS Réal de Bamako, est nominé pour le prix de joueur africain de l’année. Ce qui fait, pour le Mali, deux nominés pour trois nominations.

Après l’annonce de cette liste élargie pour les différents trophées, les vainqueurs des différents prix seront dévoilés le 11 décembre 2023 à Marrakech, au Maroc. A titre de rappel, l’attaquant sénégalais Sadio Mane avait remporté le plus convoité des prix de Joueur africain de l’année de la Caf.

“La liste préliminaire pour les différentes catégories de la CAF Awards a été dressée par un panel d’experts techniques de légendes du football africain et de représentants des médias sélectionnés dans un certain nombre de pays. La performance des nominés enregistrée entre novembre 2022 et septembre 2023 sert de période à l’étude. Trente joueurs ont été retenus pour le prix du Joueur africain de l’année aux Caf Awards, tandis que 20 joueurs sont nommés pour le Joueur interclubs de l’année. Les catégories entraîneur de l’année, équipe nationale de l’année et club de l’année ont chacune dix nominés, tout comme le Jeune joueur de l’année – pour les joueurs de moins de 21 ans. Pour la première fois, la Cafa introduit les catégories gardien de but africain et gardienne de but africaine de l’année dans la cérémonie qui vise à récompenser et à célébrer les joueurs, les officiels et les administrateurs exceptionnels au cours de la période considérée. Ce sera la première fois que les gardiens de but seront récompensés pour leurs performances, ce qui élargit ainsi le réseau de lauréats de l’événement annuel. 10 joueurs ont été nominés pour la nouvelle récompense. Le vainqueur final de chaque catégorie sera décidé après les votes d’un panel composé de la Commission technique de la CAF, des professionnels des médias, des entraineurs et capitaines des associations membres et des clubs impliqués dans les phases de groupe des compétitions interclubs”, a expliqué la Caf en ajoutant que les nominations pour les catégories féminines seront annoncées en temps voulu.

A. C.

Liste des nominés (par ordre alphabétique des Associations Membres) :

Joueur Africain de l’Année

Ramy Bensebaini (Algérie et Borussia Dortmund) Riyad Mahrez (Algérie et Al Ahli) Edmond Tapsoba (Burkina Faso et Bayer Leverkusen) Andre-Frank Zambo Anguissa (Cameroun et SSC Napoli) Vincent Aboubacar (Cameroun et Besiktas) Ibrahima Sangare (Cote d’Ivoire et Nottingham Forest) Seko Fofana (Cote d’Ivoire et Al Nassr) Chancel Mbemba (RD Congo et Olympique Marseille) Fiston Mayele (RD Congo et Pyramids) Mahmoud Abdel Moneim “Kahraba” (Egypte et Al Ahly) Mohamed Abdelmonem (Egypte et Al Ahly) Mohamed ElShenawy (Egypte et Al Ahly) Mohamed Salah (Egypte et Liverpool) Mohammed Kudus (Ghana et West Ham United) Thomas Partey (Ghana et Arsenal) Serhou Guirassy (Guinée et VfB Stuttgart) Yves Bissouma (Mali et Tottenham Hotspur) Achraf Hakimi (Maroc et Paris Saint-Germain) Azzedine Ounahi (Maroc et Olympique Marseille) Hakim Ziyech (Maroc et Galatasaray) Sofyan Amrabat (Maroc et Manchester United) Yahya Jabrane (Maroc et Wydad Athletic Club) Yassine Bounou (Maroc et Al Hilal) Youssef En-Nesyri (Maroc et Séville) Peter Shalulile (Namibie et Mamelodi Sundowns) Victor Osimhen (Nigeria et SSC Napoli) Sadio Mane (Sénégal et Al Nassr) Pape Matar Sarr (Sénégal et Tottenham Hotspur) Percy Tau (Afrique du Sud et Al Ahly) Mohamed Ali Ben Romdhane (Tunisie and Ferencvaros)

Gardien de But de l’Année

Mohamed ElShenawy (Egypte et Al Ahly) Yassine Bounou (Maroc & Al Hilal) Andre Onana (Cameroun et Manchester United) Ronwen Williams (Afrique du Sud et Mamelodi Sundowns) Edouard Mendy (Sénégal et Al Ahli) Oussama Benbot (Algérie et USM Alger) Youssef El Motie (Maroc et Wydad Athletic Club) Djigui Diarra (Mali et Young Africans) Pape Mamadou Sy (Sénégal et Génération Foot) Landing Badji (Sénégal et AS Pikine)

Joueur Interclubs de l’Année

Aymen Mahious (Algérie et USM Alger/Yverdon-Sport) Oussama Benbot (Algérie et USM Alger) Zineddine Belaid (Algérie et USM Alger) Fiston Mayele (RD Congo et Young Africans/Pyramids) Makabi Lilepo (RD Congo et Al Hilal/Valenciennes) Hussein El Shahat (Egypte et Al Ahly) Mahmoud Abdel Moneim “Kahraba” (Egypte et Ahly) Mohamed Abdelmonem (Egypte et Al Ahly) Mohamed ElShenawy (Egypte et Al Ahly) Mostafa Fathi (Egypte et Pyramids) Djigui Diarra (Mali et Young Africans) Yahia Attiyat Allah (Maroc et Wydad Club Athletic) Yahya Jabrane (Maroc et Wydad Athletic Club) Youssef El Motie (Maroc et Wydad Athletic Club) Peter Shalulile (Namibie et Mamelodi Sundowns) Percy Tau (Afrique du Sud et Al Ahly) Ranga Chivaviro (Afrique du Sud et Marumo Gallants/Kaizer Chiefs) Ronwen Williams (Afrique du Sud et Mamelodi Sundowns) Ali Maaloul (Tunisie et Al Ahly) Mohamed Ali Ben Romdhane (Tunisie et Esperance Sportive de Tunis /Ferencvaros)

Jeune Joueur de l’Année

Dango Ouattara (Burkina Faso et Bournemouth) Souleymane Alio (Burkina Faso et New Stars) Ernest Nuamah (Ghana & Olympique Lyon) Abdessamad Ezzalzouli (Maroc et Bétis) Bilal El Khannous (Maroc et Genk) Gift Orban (Nigeria et KAA Gent) Lamine Camara (Sénégal and Génération Foot/Metz) Pape Amadou Diallo (Sénégal and Génération Foot/Metz) Pape Demba Diop (Sénégal et Zulte Waregem) Amara Diouf (Sénégal et Génération Foot)

E traineur de l’Année

Abdelhak Benchikha (USM Alger) Marcel Koller (Al Ahly) Juan Micha Obiang (Guinée Equatoriale) Tom Saintfiet (Gambie) Baciro Cande (Guinée-Bissau) Amir Abdou (Mauritanie) Walid Regragui (Maroc) Chiquinho Conde (Mozambique) Aliou Cissé (Sénégal) Pape Thiaw (Sénégal)

Equipe nationale de l’année

Cap-Vert Gambie Guinée-Bissau Guinée-Equatoriale Mauritanie Maroc Mozambique Namibie Sénégal Tanzanie

Club de l’année

CR Belouizdad (Algérie) USM Alger (Algérie) ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) Al Ahly (Egypte) Raja Club Athletic (Maroc) Wydad Athletic Club (Maroc) Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) Marumo Gallants (Afrique du Sud) Esperance de Tunis (Tunisie) Young Africans (Tanzanie)

