CAF : Les administrateurs retournent à l’école

C’est un accord historique que la Confédération africaine de football a annoncé la signature avec Université Cape-Town d’Egypte. Avec cette grande école égyptienne, il s’agira de former et de renforcer les capacités des administrateurs de la Caf à travers des programmes spéciaux. Le cours sera dispensé à la fois en ligne et en présentiel.

C’est avec enthousiasme que la Confédération africaine de football (Caf) a annoncé la signature d’un accord historique avec l’Université de Cape Town (UCT). Il vise à renforcer, selon l’instance, les capacités de ses administrateurs.

“La Caf a signé un protocole d’accord historique avec la plus grande institution d’enseignement supérieur d’Afrique, l’Université du Cape-Town (“UCT”) au Caire, en Égypte. L’accord entre les deux organisations permettra à l’Université de Cape-Town de proposer des cours et des programmes sur mesure en tant que Centre africain d’excellence en matière d’éducation, dont l’objectif sera de développer les connaissances, de créer des capacités et de renforcer les compétences administratives des acteurs du football en Afrique”, peut-on lire sur le site de la Caf qui précise que : “Les principaux objectifs du programme sont, entre autres, les suivants : Améliorer les compétences et l’expertise des acteurs du football africain. Renforcer les capacités des acteurs au sein des 54 associations membres de la Caf. Stimuler l’innovation et encourager les dirigeants du football à développer leur acuité stratégique et à renforcer leurs capacités de leadership. Contribuer à l’avancement et à la durabilité du football africain”.

Par cette signature, l’instance dirigeante du football africain dont le secrétaire général Veron Mosengo-Omba et le professeur Dayanand Reddy, vice-chancelier de l’Université du Cap ont apposé leur signature en bas des documents, met un accent particulier sur l’éducation et au développement des compétences des administrateurs chargés de diriger les associations membres dont est composée la Caf.

“L’Université de Cape Town est l’un des principaux centres d’apprentissage au niveau mondial et la Caf est très fière d’être associée à une institution aussi réputée. L’accord entre les deux organisations témoigne également du travail qui a été fait pour transformer la Caf et la positionner comme l’une des meilleures organisations de développement en Afrique. L’accord va en ligne droite avec la promesse faite par le président de la Caf, le Dr. Patrice Motsepe, il y a trois ans : celle d’améliorer l’efficacité et le professionnalisme du football africain. Nous pensons que cette collaboration permettra non seulement de former les futurs dirigeants du football, mais aussi de consolider les compétences et les capacités des acteurs, favorisant ainsi une évolution du paysage du football africain”, a déclaré Mosengo-Omba.

A la suite du secrétaire général de la Caf, les responsables de l’Université ont aussi manifesté leur joie. “L’UCT est absolument ravie de s’associer à la CAF dans le cadre de ce projet d’une importance capitale : former et développer les dirigeants et futurs dirigeants du football africain. L’UCT partage la vision de la CAF, qui est de développer et de soutenir une organisation de classe mondiale basée entièrement sur l’excellence”, a fait savoir Le Président du conseil de l’UCT, Me Norman Arendse, tandis que le professeur Dayanand Reddy a fait remarquer : “Le partenariat avec la CAF est un nouveau témoignage de l’engagement de l’UCT pour une collaboration visant à renforcer les capacités et à libérer le potentiel de leadership sur notre continent. Nous sommes fiers de nous associer à la Caf dans cette entreprise passionnante”.

A en croire la Caf, l’année dernière, l’Université de Cape Town a été classée première université d’Afrique dans le classement académique des universités mondiales (“ARWU”). “Plus tôt cette année, le classement mondial des universités Quacquarelli Symonds (QS) a également placé l’Université de Cape Town au premier rang en Afrique”, ajoute la Caf.

Alassane Cissouma

