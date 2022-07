Démis de ses fonctions de sélectionneur des Aigles du Mali le 1er avril, Mohamed Magassouba obtient une promotion au sein de la Confédération africaine de Football (Caf) 3 mois après. L’actuel directeur technique national fait désormais partie d’une Commission Technique mise en place pour un football africain encore plus performant.

En procédant à la nomination par zone, la Caf a désigné Mohamed Magassouba et le Sénégalais Khalilou Fadiga (ancien footballeur) représentants de la Zone A de l’Union des fédérations Ouest-Africaines (Ufoa). De leur côté, Adébayor du Togo et l’ex-sélectionneuse de l’équipe féminine ivoirienne seront les porte-drapeaux de la Zone Ufoa-B. La Commission qui est composée de 14 membres comprend également les Camerounais Gérémi N’Jitap et Joseph Antoine Bell. L’objectif de ladite commission est de contribuer au développement du football africain par la formation et tout ce qui est lié aux questions techniques.

Alassane

