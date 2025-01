Le président de la Fecafoot, Samuel Eto’o, qui a reçu le titre honorifique de Fon, est sous la polémique depuis son couronnement. Un acteur du débat politique lui a pourtant apporté son soutient.

Figure emblématique du football africain et président de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot), Samuel Eto’o s’est encore retrouvé dans la polémique. C’est cette fois sur le terrain des traditions ancestrales que son nom a fait surface ces derniers jours, à travers un événement qui ne cesse de susciter des réactions.

Dans une région où les titres traditionnels sont imprégnés de symbolisme et de respect, Samuel Eto’o a été désigné « NTUMFON » du Koshin Fondom par le Fon du village de Koshin, situé dans la région du Nord-Ouest du Cameroun. Un titre honorifique qui, bien qu’élogieux, n’a pas manqué de provoquer des remous.

Une distinction qui suscite le débat

Face à la controverse, la décision de couronner Samuel Eto’o a été justifiée par le Fon de Koshin, qui a pris la parole pour clarifier les raisons de cette reconnaissance :

« Le Président Samuel Eto’o reste mon porteur de message et mon médiateur du Palais de Koshin Fon. Je suis le chef suprême du village de Koshin et j’ai le droit de donner des titres notables à tous ceux qui servent mon palais et ma communauté », explique ce dernier.

Cette distinction a été attribuée à la suite d’une visite de Samuel Eto’o au Palais Annexe du Fon, situé à Douala Bonaberi. Pour le chef traditionnel, ce geste symbolise la reconnaissance des efforts de l’ancien footballeur en faveur de la culture et des valeurs communautaires.

Une mise au point face aux critiques

Cependant, cette décision n’a pas été bien accueillie par toutes les figures traditionnelles. Le Fon de Bambalang, entre autres, a émis des critiques, ce qui a poussé le Fon de Koshin à faire une mise au point ferme :

« Aucun Fon de la région du Nord-Ouest ne contrôle un autre village de Fons et aucun Fon n’a le droit de s’immiscer dans les affaires de mon village », rappelle l’homme politique.

Cette déclaration appelle donc à respecter l’autonomie des chefferies traditionnelles et le respect des prérogatives de chaque Fon. Le Fon de Koshin a également tenu à préciser que, bien que Samuel Eto’o porte le titre de NTUMFON, le seul « Fon des Fons » au Cameroun reste le Président de la République, Paul Biya, réaffirmant ainsi l’équilibre entre pouvoir traditionnel et moderne. En devenant NTUMFON, Samuel Eto’o incarne un rôle unique : celui d’un ambassadeur des valeurs culturelles et sociales du Cameroun.

Source: https://www.afrik-foot.com/

