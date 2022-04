Alors que la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football est prévue jusqu’en juin-juillet 2023, le président de la Confédération Africaine de Football (Caf) est déjà confiant que cette 34e édition de la compétition devant se tenir en Côte d’Ivoire sera la meilleure de l’histoire.

C’est le lundi 4 avril que Patrice Motsepe a effectué une visite en Côte d’Ivoire pour l’inspection des infrastructures devant abriter le tournoi et échanger avec les autorités locales dont le président de la République Alassane Ouattara. A Abidjan, le patron de la Caf a également procédé à l’inauguration du bureau satellite de l’institution en terre ivoirienne. Après Yaoundé lors de la Can Cameroun 2021, c’est la 2e fois que la Caf ouvre un bureau satellite dans le pays hôte de la Can « pour assurer une meilleure coordination entre la CAF, le Comité d’organisation local et le gouvernement ».

Au regard de l’état d’avancement des infrastructures sportives et hôtelières ainsi que la forte volonté affichée par les autorités ivoiriennes, Dr. Patrice Motsepe s’est montré rassuré quant à la réussite de l’organisation de la compétition majeure footballistique africaine. “Nous avons confiance que la Can 2023 que vous allez organiser ici en Côte d’Ivoire sera la meilleure Can qui n’ait jamais été organisée en Afrique. Nous sommes rassurés par les différentes infrastructures que vous avez mises en place pour accueillir cette Can”, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par la presse ivoirienne.

Alassane Cissouma

