CAN 2023 : la Namibie surprend la Tunisie d’entrée

Cette Coupe d’Afrique des Nations 2023 commence bien mal pour la Tunisie. Chahutés et même dominés sur l’ensemble de la rencontre par une Namibie très joueuse, les Aigles de Carthage ont fini par s’incliner 1-0. Après de multiples occasions, les Brave Warriors ont été récompensés en toute fin de match par un but de Deon Hotto (88e). C’est la première fois de son histoire que la Namibie remporte un match de CAN.

En attendant l’autre confrontation du groupe E entre le Mali et l’Afrique du Sud, les hommes de Collin Benjamin prennent la tête de cette poule. C’est un sacré coup de tonnerre dans cette édition, un de plus, puisque les Tunisiens, quarts de finaliste en 2021 et qualifiés lors du dernier Mondial, apparaissaient comme de sérieux outsiders. Ils commencent de la pire des manières, surtout face au supposé maillon faible du groupe…

Source: https://www.footmercato.net/

