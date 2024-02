En attendant la finale de la CAN 2023 ce dimanche à 21h, la petite finale avait lieu ce samedi soir entre les deux perdants des demi-finales. La RDC qui s’était inclinée face à la Côte d’Ivoire (0-1) espérait terminer son beau parcours par une médaille de bronze face à la surprenante équipe d’Afrique du Sud (défait aux tirs au but face au Nigeria).

Pour ce match pour la 3e place, Sébastien Desabre décidait de faire largement tourner son équipe avec 9 changements dans son onze de départ. Un choix à l’opposé de ce que proposait Hugo Broos puisqu’il misait encore une fois sur son équipe type. Et dans un match où les deux équipes ont été clairement maladroites devant le but (0-0), le résultat s’est joué lors d’une nouvelle séance de tirs au but. Et à ce petit jeu là, c’est l’Afrique du Sud qui termine a la 3e place de cette CAN 2023. Mbemba avait la balle de match dans cette séance mais il a complètement manqué son tir.

Pub. le 10/02/2024 23:12 MAJ le 10/02/2024 23:13

Source: https://www.footmercato.net/

