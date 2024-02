En quart de finale de la 34e édition de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations-CAN- de football, le Mali s’est incliné, 2-1, samedi, face à la Côte d’Ivoire. Une défaite qui élimine les Aigles de la compétition.

Le Mali ne jouera pas la demi-finale de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations-CAN- de football. En quart de finale, les Aigles ont été battus, samedi, par les Éléphants de la Côte d’Ivoire, 2-1. C’est la 5e défaite des Aigles contre les Éléphants en six confrontations en CAN. Un signe indien (une malédiction) que les Aigles n’ont pas, encore une fois de plus, pu vaincre.

Pourtant, ce sont les poulains du coach, Eric Sékou Chelle, en supériorité numérique durant toute la 2e mi-temps, qui ont dominé toute la rencontre avec plus de 60% de possession du ballon. Après un penalty à la 17’ par Adama Traoré dit Noss, les maliens arrivent à ouvrir le score à la 71’ par Nènè Dorgelès. L’attaquant de Red Bull Salzbourg trompe le gardien ivoirien, Youssouf Fofana, d’un magnifique tir d’une vingtaine de mètres.

En depit de leur domination, Hamary Traoré et ses camarades n’ont pas pu remporter le gain de la partie puisque les ivoiriens arrivent à rétablir la parité à la 90’ avant de doubler la mise dans les ultimes minutes de la prolongation (120’). Un but assassin qui déplume les Aigles et met fin à l’espoir du peuple malien, qui espérait beaucoup sur une victoire des Aigles sur les Éléphants. Amadou Haïdara et ses coéquipiers perdent une nouvelle fois devant les Serges Aurier et compagnies après 1994, 2008, 2012 et 2019.

La génération de Hamary Traoré, bien que talentueuse n’a jusqu’ici gagné aucun match de référence, a comme toujours manqué de supplément d’âme et de vices. Une mentalité de gagneur et tueur qu’il faudra désormais inculquer aux joueurs, si le Mali veut franchir un palier supérieur et rentrer dans la cour des grands du continent.

C’est la première fois que le Mali perd face à un pays hôte d’une CAN en cinq confrontations. Toutefois, les Aigles ont montré de très belles choses durant tous leurs parcours à cette 34e édition. Il faut tirer tous les enseignements de cet échec en CAN afin de corriger les insuffisances et consolider les acquis. Cela passe par le maintien de l’encadrement pour les prochaines échéances notamment les éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc et celle de la Coupe du monde 2026.

Les Éléphants se qualifient, eux, pour les demi-finales et vont affronter la RDC, tombeuse de la Guinée Conakry. La seconde demi-finale opposera le Nigéria à l’Afrique du Sud.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

