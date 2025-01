Les 24 pays qualifiés pour la CAN, Maroc 2025, seront fixés sur leur sort aujourd’hui. En effet, la Confédération africaine de football (CAF) effectuera le tirage au sort de la phase finale aujourd’hui a 18h GMT au Théatre national Mohammed V de Rabat. Inauguré en 1961 par le roi Hassan Il en hommage a son père, le Théatre National Mohammed V est un joyau architectural situé au cœur de la capitale marocaine.

Il incarne l’élégance et le riche patrimoine culturel du Maroc, qui s’apprête à accueillir avec fierté la 35è édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) après la 16è édition en 1988, remportée par le Cameroun devant le Nigeria (1-0). La cérémonie de tirage au sort est un point de départ symbolique de la phase finale du tournoi, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Les 24 pays qualifiés seront répartis en six groupes de quatre. Cet événement réunira des figures emblématiques du football africain, des représentants des fédérations, des médias internationaux, ainsi que des légendes sportives, promettant une ambiance exceptionnelle.

Au moment où nous mettions sous presse, la CAF n’avait pas officialisé les chapeaux, mais en principe, l’instance dirigeante du football africain se sert du classement FIFA au moment du tirage pour déterminer les chapeaux. Ainsi, sous réserve d’officialisation par la CAF, le Mali devrait se retrouver dans le chapeau 2, en compagnie du Cameroun, de la Tunisie, de l’Afrique du Sud, de la RD Congo et du Burkina Faso.

C’est dire que les Aigles ne rencontreront pas ces pays lors de la phase de poules. Le chapeau 1 devrait être composé du Maroc, pays hôte, du Sénégal, de l’égypte, de l’Algérie, du Nigeria et de la Côte d’Ivoire, championne d’Afrique en titre. Ce sont les six premiers africains au classement FIFA. Le chapeau 3 sera probablement occupé par le Gabon, l’Angola, la Zambie, l’Ouganda, la Guinée équatoriale et le Bénin.

Quant au dernier chapeau, il va contenir le Mozambique, les Comores, la Tanzanie, le Soudan, le Zimbabwe et le Botswana. Pour cette 35è édition de la CAN, aucune équipe n’effectuera ses débuts dans la compétition, toutes les 24 nations en lice ont déjà pris part, au moins une fois, à la grande messe du football continental. Le tirage au sort se déroulera en présence des représentants des pays qualifiés. Pour le Mali, il y aura le 1er vice-président de la Fédération malienne de football (Femafoot), Moussa Sylvain Diakité, le secrétaire général adjoint de la Femafoot, Ibrahim Bathily et le sélectionneur national, Tom Saintfiet.

La CAF annonce la présence à l’évènement de plusieurs légendes du football africain, parmi lesquelles l’ancien milieu de terrain des Aigles Mohamed Lamine Sissoko dit Momo qui a disputé les CAN 2004, 2008, 2010 et 2013, du quadruple vainqueur du tournoi avec l’égypte (1998, 2006, 2008, 2010), l’ancien gardien emblématique des Pharaons, Essam El Hadary, du Camerounais Patrick Mboma, victorieux avec les Lions Indomptables en 2000 et 2002, de l’ancien attaquant Christopher Katongo, vainqueur en 2012 avec la Zambie, de l’ancien ailier de la Côte d’Ivoire, Gervinho, sacré avec son pays en 2015, et de l’ancien gardien tunisien Aymen Mathlouthi qui a gardé les buts de la Tunisie lors de quatre éditions de la CAN (2010, 2012, 2015 et 2017), tout en faisant partie des effectifs des Aigles de Carthage en 2008 et 2013.

La cérémonie du tirage au sort promet d’être un événement à la fois sportif et artistique. Outre l’excitation entourant la répartition des équipes dans les différents groupes, l’événement sera marqué par des performances musicales spectaculaires. Ainsi, trois artistes de renommée internationale seront à l’honneur pour enflammer la soirée, à savoir Hatim Ammor, Gandhi Alimasi Djuna dit Maître Gims et Nadir Khayat dit RedOne.

Ladji Madiheri DIABY

