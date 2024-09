CAN 2025 Maroc : la CAF dévoile les villes hôtes

La CAN 2025 au Maroc sera également une étape importante dans la préparation du pays pour la Coupe du Monde 2030.

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé, ce vendredi, les villes hôtes de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) prévue pour 2025. C’est le Maroc qui aura l’honneur d’accueillir cette compétition, dont les rencontres se dérouleront dans les villes de Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, Agadir et Marrakech. Le coup d’envoi du tournoi sera donné le 21 décembre 2025, et la finale se tiendra le 18 janvier 2026.

Cette édition de la CAN représente une occasion pour le Maroc de mettre en avant son expertise dans l’organisation d’événements sportifs d’envergure. En effet, cette compétition constituera également une répétition avant la Coupe du Monde de la FIFA 2030, que le Maroc co-organisera avec l’Espagne et le Portugal.

Les préparatifs font déjà l’objet de soins particuliers, le pays s’engageant dans des travaux de rénovation et de modernisation de ses infrastructures sportives afin de répondre aux exigences internationales. Les autorités marocaines collaborent étroitement avec la CAF pour garantir le bon déroulement des événements.

Outre les aspects sportifs, la CAN 2025 représente également une aubaine pour l’économie marocaine et son secteur touristique. Des milliers de visiteurs sont attendus, ce qui devrait engendrer des retombées économiques significatives pour l’hôtellerie, la restauration et les commerces locaux.

Par ailleurs, la couverture médiatique à l’échelle internationale permettra de mettre en lumière les richesses culturelles et touristiques du royaume.

