LE TOP

Ibrahim Mounkoro

Ibrahim Mounkoro, le gardien du Tout-Puissant Mazembé de Lumunbashi, a été une des satisfactions de la CAN Cameroun 22022. Titularisé depuis un certain moment à la place de Djigui Diarra, il a montré de belles choses. Mais en tirs aux buts contre la Guinée Equatoriale, le coach devrait le faire remplacer par Djigui Diarra. Mais comme notre « expert mondial » ne maîtrise pas le football, c’est pourquoi le Mali a été éliminé par cette nation. Espérons que cette CAN lui servira de tremplin pour les futures échéances.

Massadio Haïdara

Le latéral gauche des Aigles du Mali a été la plus grande satisfaction du Mali pour cette Can camerounaise. Il est présent dans les duels, il est rigoureux et ne se laisse pas faire du tout. Massadio Haïdara est un défenseur offensif qui est d’ailleurs l’unique buteur en dehors des penalties de Ibrahim Koné pour cette édition. De match en match, il s’est affirmé comme étant un élément clé sur qui le futur entraineur peut compter.

Boubacar Kiki Kouyaté

C’est un défenseur classique qui est la tour de contrôle des Aigles du Mali depuis près 4 ans. Boubacar Kiki, le longiligne défenseur, est un véritable maître dans ses interventions. Il est sanctionné rarement et ne rate jamais sa cible. Le défenseur du FC Metz a montré qu’il est l’un des meilleurs défenseurs en Afrique et de cette CAN. Lors des éliminatoires de la Coupe du monde les Aigles n’ont pris qu’un seul but et à cette CAN, le Mali est la meilleure défense avec un seul but encaissé grâce à lui. Il a brillé par sa vision de jeu, ses relances et surtout ses remontées. Il s’est révélé indispensable et efficace dans les jeux de têtes et il est rarement exclu au cours d’un match. Bon vent Kiki.

Yves Bissouma

Le chef d’orchestre est de retour, c’est lui le meneur de jeu des Aigles du Mali, le dépositaire du jeu. Pourtant, le Mali et son entraineur Mohamed Magassouba sont tellement compliqués que les problèmes surgissent partout pour écarter cet élément clé. Rentré en cours du jeu contre la Tunisie, on a vu son impact sur la prestation de ses coéquipiers au cours de cette rencontre. Contre la Gambie, il est désigné homme de match et de rencontre en rencontre, il monte en puissance, s’impose et fait l’unanimité. Mais une fois encore, le mauvais coaching de Magassouba a privé l’équipe d’un quart de finale alléchant contre le Sénégal en sortant Yves Bissouma contre la Guinée Equatoriale, alors que c’est bon tireur de penalty et que c’est qui maitrisait le milieu de terrain.

Moussa Doumbia

Il ne joue pas en championnat français avec son club Reims, mais Moussa Doumbia aura fait une bonne CAN au Cameroun. Il est percutant, imposant, rapide et donne beaucoup de ballons. Mais le problème du Mali est connu, c’est un problème de management et nous devrons chercher un bon entraineur pour cette génération avant que ce ne soit trop tard.

Ibrahim Koné

Ibrahim Koné est en voie d’être le successeur de Fréderic Kanouté à l’attaque des Aigles du Mali. Il lui manque juste un bon entraineur pour le mettre en confiance afin qu’il soit l’un des meilleurs attaquants d’Afrique. Pour sa première CAN au Cameroun, il aura marqué son empreinte auteur avec 3 buts à son compteur. Il pouvait mieux faire et sa signature à Lorient est un bon signe pour les prochaines échéances. Le football malien compte sur lui.

LES FLOPS :

Moussa Djenepo

Voici un joueur brouillon et nul sur toute la ligne. Moussa Djénépo ne mérite pas d’être titulaire chez les Aigles du Mali. Voici un attaquant mauvais et nul en attaque. Il pense qu’il est meilleur alors qu’il ne marque pas de buts et n’apporte rien dans le jeu des Aigles du Mali. Une CAN nulle pour lui.

Diadjé Samassekou

Depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde, il a baissé en régime. La Can a été révélatrice de sa descente et sa baisse en régime. Il aura été tout sauf bon alors que, depuis les juniors, le jeu des Aigles se reposait sur lui. A lui de revenir fort s’il veut continuer l’aventure des Aigles du Mali. Sinon le championnat malien l’attend.

Falaye Sacko

En plus d’être une taupe au sein de la sélection malienne, Falaye Sacko est un joueur qui a été très mauvais dans cette CAN. Mais le coach le trouve excellent alors que c’est Kiki Kouyaté qui le sauve et qui fait son travail à sa place.

Hamari Traoré

Excellent en ligue 1 de France, mais décevant avec le Mali alors qu’il est le joueur attendu du fait de son expérience et de son statut de capitaine. Mais Hamari Traoré a été moins bon dans cette édition et c’est à lui de montrer qu’il est le capitaine et un leader.

Amadou Haïdara

Pour cette CAN, c’est sur lui que beaucoup de maliens comptaient pour faire la différence, mais on ne sait pas si sa mauvaise prestation est due à son utilisation dans le jeu ou si c’est à la faute du coach. Pourquoi les joueurs clés ont baissé de régime lors de cette CAN ? En tout cas, Amadou Haïdara n’a pas été bon.

Mohamed Magassouba

Il est « expert mondial » à ses dires, mais il est aussi le seul entraîneur qui a un seul adjoint qui n’est ni consulté ni associé à la gestion de l’équipe. En plus de cela, Mohamed Magassouba est nul dans ses changements ; ce que nous avons toujours signalé quand il fait des changements son équipe baisse en régime. Après 5 ans à la tête des Aigles du Mali et en deux CAN, il ne parvient toujours pas à franchir les huitièmes de finale et c’est à causes de ses mauvais changements que le Mali a toujours perdu. Dommage !

Par Diakaridia CAMARA

Source : INFOSPORT

