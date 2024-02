Grâce à sa qualification pour les quarts de finale de la Can, le Mali, à travers la Fédération malienne de football, empoche déjà plus de 600 millions de F CFA. Cette manne financière pourrait augmenter pour passer du simple au double en cas de qualification pour les demi-finales.

A la veille du coup d’envoi de la compétition le 13 janvier dernier, la Confédération africaine de football (Caf) a annoncé une augmentation de 40 % du prix du vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations/Côte d’Ivoire-2023.

Par cette hausse, le vainqueur de la 34e édition du plus grand évènement sportif organisé sur le sol africain, recevra 7 millions USD contre 4 millions USD pour l’équipe battue en finale. Quant aux demi-finalistes, ils recevront, chacun, la somme de 2,5 millions USD. Pour ce qui est des quarts de finaliste dont le Mali, ils empochent déjà 1,3 million USD, soit plus de 600 millions de F CFA.

Dans une allocution, le président de la Caf, Dr. Patrice Motsepe, a déclaré que : “La Caf a fait des progrès significatifs au cours des deux dernières années en augmentant la dotation de la Can et de toutes ses autres compétitions majeures. Nous avons augmenté le prix du vainqueur de la Can à 7 millions USD, ce qui représente une augmentation de 40 % par rapport à la Can précédente. Je suis convaincu qu’une partie de ce montant contribuera au développement du football et profitera à toutes les parties prenantes du football, tout en aidant nos associations membres dans leur administration”.

A C.

