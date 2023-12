CAN côte d’ivoire 2023 : Le ministre des Sports sonne la mobilisation autour des Aigles du Mali

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, était face à la presse le vendredi 8 décembre 2023 pour annoncer la mobilisation des Aigles qui doivent prendre part à la Can 2023 de Côte d’Ivoire. Pour cela, il a informé qu’un téléthon sera organisé pour récolter des fonds.

Durant la conférence de presse, le ministre Fomba a informé qu’une mission précurseur conduite par Mme Kadiatou Aw (Présidente de la Commission nationale d’organisation de la Can) s’était rendue à Korhogo où les Aigles doivent jouer leurs 2 premiers matches de la Can. Selon Mme Kadiatou Aw, cette mission a visité les installations avant d’aller voir les notabilités de Korhogo.

Après ce compte rendu, le ministre Fomba a félicité la Commission nationale d’organisation qui, à ses dires, est en train de faire du bon travail. Le ministre a confié que pour la mobilisation autour des Aigles, des partenaires ont été sollicités. Un huissier a été commis pour faire l’état des fonds collectés. Me Moussa Sadia Kamissoko (l’huissier) a fait savoir qu’à la date du 8 décembre 2023, il y a 3 001 303 F CFA dans le compte 00132488403001-97 de la Commission nationale d’organisation de la Can 2023 à la BMS-Sa. Ce dernier a invité les Maliens à se mobiliser pour que la Can 2023 soit un succès pour les Aigles. Le ministre Fomba s’est dit confiant pour la mobilisation des fonds. Pour la mobilisation et le plan de communication, il a annoncé la création des espaces Can sur les réseaux sociaux, des conférences de presse, des interviews au niveau des médias publics et privés, la diffusion des spots, la diffusion des anciens matches des Aigles de 1972 à aujourd’hui sur les Chaines de télévisions, des animations par les supporteurs et les artistes, l’organisation d’un championnat sport et citoyenneté avec un jeu concours où 50 billets seront mis en jeux. Ces 50 gagnants du jeu seront totalement pris en charge à la Can par le département des Sports. Il a annoncé la mobilisation de 1 000 caravaniers à Korhogo. Et 3 000 billets sont prévus pour les supporteurs. Le ministre a profité de la conférence pour informer qu’à la date du 8 décembre 2023, les salaires de l’entraîneur Éric Sékou Chelle ont été épongés. Il reste seulement les primes du dernier match des Aigles. Il a préconisé la signature et l’enregistrement des contrats des entraîneurs au niveau du département.Concernant la couverture médiatique de la Can par les journalistes sportifs du Mali, le ministre a dit que toutes les dispositions sont prises pour que ces hommes de médias puissent travailler dans de bonnes conditions.

S DOUMBIA

