La Confédération africaine de Football (Caf) a procédé le mercredi passé au Caire en Egypte au tirage au sort du premier tour éliminatoire de la prochaine Can féminine 2020. Demi-finalistes de la précédente édition au Ghana, les Aigles Dames du Mali ont été exemptées de ce premier tour. Au second tour, elles croiseront le fer avec le vainqueur de la double confrontation entre le Liberia et le Sénégal en juin prochain.

L’on connait désormais les affiches du premier tour éliminatoire de la Can féminine 2020 suite au tirage au sort effectué mercredi par la CAF. Pour une édition qui se disputera dorénavant entre les 12 meilleures sélections féminines du continent au lieu de 8, la Caf a enregistré l’engagement de 36 pays. Un nombre record en vue de ces éliminatoires puisque le nombre de pays engagé à prendre part aux éliminatoires d’une compétition féminine en Afrique ne dépassait pas jusqu’ici 25. C’était à l’occasion des éliminatoires des Jeux Olympiques Tokyo 2020 dont le Cameroun et la Zambie se disputeront l’unique ticket qualificatif ce mois-ci.

Prévu pour le mois d’avril (6 et 14), le premier tour de ces éliminatoires se disputera entre les 28 nations les moins bien classées au classement de la Fédération Internationale de Football Association, (Fifa). Par la suite les équipes les mieux classées, effectueront leur entrée en lice à partir du second tour qualificatif. Il s’agit du Nigeria (détenteur du trophée), de l’Afrique du Sud, du Cameroun, du Mali, du Ghana, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée Equatoriale et du Maroc.

Signalons que les éliminatoires de la prochaine Can démarreront en avril 2020, alors qu’on ne sait toujours pas où se tiendra ladite Can. Le Congo qui avait initialement été désigné pour abriter l’évènement, a dans une correspondance, notifié à la Caf son incapacité à pouvoir l’organiser.

Au second tour prévu pour le mois de juin (1er et 9), les Aigles Dames croiseront le fer avec le vainqueur de la double confrontation entre le Liberia et le Sénégal. Deux adversaires qui sont largement à la portée des pouliches du sélectionneur, Mohamed Saloum Houssein. C’est dire qu’elles ne devront en principe pas avoir de difficulté à composter leur billet pour la phase finale.

Enfin précisons qu’à l’issue de ces éliminatoires, les onze pays qui sortiront vainqueurs, seront automatiquement qualifiés pour la phase finale en compagnie du pays hôte complétant le tableau à 12 équipes.

Alassane Cissouma

Oppositions du tour préliminaire :

Zambie-Mozambique

Zimbawe-Mauritius

Malawi-eSwatini

Namibie-Botswana

Gabon-Centrafrique

Angola-Congo

RD Congo-Sao Tomé et Principe

Tanzanie-Kenya

Burundi-Uganda

Ethiopie-Djibouti

Liberia-Sénégal

Guinée Bissau-Gambie

Togo-Niger

Algérie-Burkina Faso

