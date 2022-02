La course au Maroc 2022 se poursuit. Après un premier tour qui a vu tomber des poids lourds comme le Ghana, place au deuxième et dernier tour de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations féminine, Maroc 2022. Le match aller est prévu du 16 au 18 février 2022 et le retour du 21 au 23 février. En raison du retrait du Kenya, l’Ouganda est devenu la première équipe à rejoindre officiellement le Maroc, pays hôte, pour la phase finale à douze équipes. Dix places restent à pourvoir.

Le Mali en découdra avec le Sénégal, ce mercredi 16 février au stade Lat-Dior de Thiès. Les deux pays se retrouveront le 21 février, au stade Modibo Keïta pour la manche retour. Au premier tour, le Mali a éliminé la Guinée, battue à domicile 2-0 après avoir obtenu le nul 2-2 à Bamako alors que le Sénégal a écarté le Libéria, dominé à l’aller à domicile 2-1 et au retour 6-0 à Thiès. Quatrièmes de la précédente CAN au Ghana en 2018, les Aigles ambitionnent de se qualifier pour le Maroc 2022, prévu du 2 au 23 juillet 2022. Ce sera un remake de la finale du tournoi de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines en mars 2020. Les Maliennes avaient perdu à la surprise générale (3-0). C’est donc de la revanche dans l’air.

Plusieurs rencontres sont au programme. Le Cameroun sera face à la Gambie, tandis que Tunisie-Guinée équatoriale et Nigeria-Côte d’Ivoire sont particulièrement attendues. Les Tunisiennes ont en effet été impressionnantes face aux Égyptiennes, tandis que les Équato-Guinéennes, qui ont déjà gagné deux CAN et joué un Mondial, ont profité du forfait des Congolaises de RD Congo pour avancer sans jouer. Les Ivoiriennes, elles, ont écrasé les Nigériennes (20-0 sur l’ensemble des deux rencontres), alors que les Nigérianes ont peiné pour éliminer les Ghanéennes (2-0 à l’aller, 0-1 au retour). Le Nigeria, triple tenant du titre, sera toutefois favori face à la Côte d’Ivoire.

La CAN féminine 2022 sera la première édition à 12 équipes et que les demi-finalistes de cette compétition seront automatiquement qualifiées pour une Coupe du monde 2023 programmée en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Ousmane CAMARA

LE PROGRAMME

Match aller

16 février 2022

13h : Burundi-Djibouti (stade Urukundo, Ngozi)

13h : Zambie-Namibie (Nkoloma Stadium, Lusaka)

15h30 : Guinée-Bissau-Burkina Faso (Estadio 24 de Setembro, Bissau)

16h30 : Sénégal-Mali (stade Lat-Dior, Thiès)

17 février

15h : Togo-Gabon (stade de Kegué, Lomé)

18 février

13h : Zimbabwe-Botswana (stade national des sports, Harare)

14h : Afrique du Sud-Algérie (Orlando Stadium, Johannesburg)

14h : Tunisie-Guinée équatoriale (stade de Solimane, Solimane)

14h30 : Cameroun-Gambie (stade Ahmadou Ahidjo, Yaoundé)

15h : Nigeria-Côte d’Ivoire (stade National, Abuja)

