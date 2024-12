CAN Féminine 2024 : Les Aigles Dames se préparent en conséquence

En matchs comptant pour les préparatifs de la Can féminine Maroc 2025, l’équipe nationale de football du Mali a participé à un mini-tournoi disputé du 28 novembre au 3 décembre au Maroc. Battues à chacune de leur sortie, le tournoi aura néanmoins permis au sélectionneur d’avoir une idée des Aigles à quelques mois de la phase finale de la Can prévue du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc.

clubsAigles DamesQualifiée pour la 13e édition de la Can féminine, l’équipe nationale de football du Mali prépare sereinement la compétition. Dans ce cadre, elle vient de participer à un mini-tournoi abrité par le Maroc et auquel a également pris part le Botswana. Disputé du 28 novembre au 3 décembre dans les villes marocaines de Tétouan et Tanger, ce tournoi a été une belle occasion pour les différents entraîneurs d’effectuer une revue de troupe et de procéder à des réglages techniques. Ce qui fait que, pour les techniciens, les résultats enregistrés comptent peu par rapport au contenu des rencontres.

“Lors de ce mini-tournoi qui a regroupé le Maroc (pays hôte), le Mali et le Botswana, la capitaine, Coulouba Sogoré et ses coéquipières se sont inclinées deux fois contre leurs adversaires sur le même score de 1 but à 0. Malgré les deux défaites en autant de sorties, ce tournoi a permis au Sélectionneur Mohamed Saloum Oussein de procéder à des réglages et d’avoir une idée sur son équipe à quelques mois de la Can. Le tournoi a également permis au sélectionneur de tester de nouvelles joueuses”, a dédramatisé la Fédération malienne de football.

Qualifié pour la prochaine édition de la Can, le Mali évoluera dans le groupe C en compagnie de l’Afrique du Sud, du Ghana, et de la Tanzanie. Avec 12 pays participants, ce sont 3 groupes de 4 équipes qui ont été constitués. Pays hôte, le Maroc est logé dans le groupe A avec comme adversaires la Zambie, le Sénégal et la R.D Congo. Quant au groupe B, il comprend le Nigeria, la Tunisie, l’Algérie et le Botswana.

Demi-finaliste de la Can Ghana 2018, le Mali se retrouve cette année dans un groupe largement anglophone avec des vieilles connaissances que sont le Ghana qu’il a battu (2-1 en match de poule) en 2008 et l’Afrique du Sud qui l’a éliminé en demi-finale la même année. Des équipes réputées techniques et très athlétiques. Néanmoins, avec des joueuses qui commencent à s’expatrier avec Aguecha Diarra au Paris Saint-Germain (France), Aïssata Traoré à Fleury (France), Coulouba Sogoré à Auxerre (France) et bien d’autres footballeuses au Maroc et ailleurs, le Mali a ses mots à dire dans ce groupe un peu relevé.

Selon la Caf, cette 13e édition de la Coupe d’Afrique des nations Féminine qui se déroulera du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc, offre une nouvelle occasion de célébrer l’excellence du football féminin sur le continent. Détentrice du titre, l’Afrique du Sud a remporté le dernier trophée lors de la 12e édition qui s’est également déroulée au Maroc en 2022.

Avec 3 groupes, les 2 meilleures de chaque groupe ainsi que les 2 meilleures 3es de l’ensemble des 3 groupes se qualifient pour les quarts de finale. C’est-à-dire qu’à l’issue de la phase de groupes, seules 4 équipes seront éliminées.

Alassane Cissouma

