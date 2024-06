La 35e édition de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. En effet, vendredi dernier (21 juin 2024), la Confédération africaine de football (Caf) a dévoilé les dates officielles de la prochaine CAN qui se tiendra dans le Royaume Chérifien en 2025 au détriment de la République Guinée choisie initialement. La CAF met ainsi fin à l’imbroglio autour de la date de compétition. Les clubs européens, qui avaient longtemps milité pour la tenue de cette compétition en fin de saison pour ne pas être lésés, n’auront pas gain de cause cette fois-ci.

En avançant la CAN, la CAF espère limiter les tensions entre clubs et joueurs. «La CAF s’engage à protéger et à faire progresser les intérêts des joueurs africains évoluant dans des clubs de football en Europe et dans le monde. La CAF s’engage également à établir des relations mutuellement bénéfiques avec l’ECA, l’UEFA, d’autres confédérations de football et la FIFA», a assuré le président de la confédération, le Sud Africain Dr Patrice Motsepe. Selon des chroniqueurs sportifs, c’est la première fois en 35 éditions que la CAN chevauche deux années. La réunion du Comité exécutif a par ailleurs annoncé le tirage au sort des éliminatoires de la CAN pour le 4 juillet 2024 à Johannesburg en Afrique du Sud

La Rédaction

Commentaires via Facebook :