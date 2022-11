Les cadres gallois comme Bale et Ramsey ou encore Moore et Hennesey déçoivent. Ils sont devenus des joueurs en fin de parcours, après avoir porté pendant longtemps l’équipe à bout de bras. Ça s’est de nouveau confirmé ce soir. Les Three Lions avec Henderson, Foden et Rashford au coup d’envoi prenaient le contrôle des débats, à défaut de montrer de l’efficacité. Le Red Devil échouait deux fois devant Ward (10e, 39e), quand son coéquipier Citizen se ratait également (38e).

L’Angleterre a rendez-vous avec le Sénégal

L’Angleterre avait les mêmes difficultés dans le jeu que lors de sa dernière sortie. Elle dominait mais ne parvenait pas à emballer une rencontre qu’elle maîtrisait, alors qu’en face, les Dragons n’existaient presque pas. Fantomatique, Gareth Bale cédait même sa place à la pause pour l’entrée de Brennan Johnson. Ce changement n’aura pas le temps d’empêcher l’inéluctable. Les Anglais finissaient par ouvrir logiquement le score par Rashford (1-0, 50e), et même à prendre le large grâce à Foden (2-0, 51e).

Accablés, les Gallois bougeaient encore mais ni James (55e), ni Moore (56e) ne parvenaient à relancer une soirée dont on pouvait écrire la fin en avance. Finalement, Rashford s’offrait un doublé et une avance plus confortable à sa formation (3-0, 68e). La rencontre, déjà scellée, retombait en intensité, seulement secouée par Bellingham et Foden (78e). Enfin titulaire, le dernier nommé a su saisir sa chance et ne devrait plus quitter le onze d’une équipe, qui termine première du groupe B. Rendez-vous dimanche prochain un 8e de finale qui promet face aux Lions de la Teranga.