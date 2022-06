C’est par le score de 2 buts à 0 que le Djoliba AC a battu le Stade malien de Bamako, le dimanche soir, en clôture de la 26e journée de la Ligue1 Orange.

Depuis 10 ans (saison 2011-2012) le Djoliba n’avait pas battu le Stade malien. C’est désormais chose faite depuis le dimanche 29 mai 2022 au compte de la 26e journée de la Ligue1 Orange. A l’occasion du classico du football malien, les Rouges de Bamako ont conforté leur place de leader en battant leur éternel rival du Stade malien de Bamako par 2 buts à 0. Dans un match très ouvert et très disputé, le Djoliba ouvert le score par Aboubacar Diarra « Sénior » sur pénalty (15’).

En toute fin de la 1ere période (45’+2), l’équipe finaliste de la Coupe du Mali fait le break sur une frappe d’Oumar Camara déviée par Frank Tessier. 2-0 pour le Djoliba. Ce résultat très important, et peut-être déterminant pour le titre, consolide la 1ere place du Djoliba (48 points) et relègue le Stade malien (39 points) au pied du podium avec 9 points d’écart. Par ailleurs, l’AS Police a elle aussi réalisé une bonne opération suite à sa courte victoire (1-0) sur l’AS Douanes de Sikasso.

Alassane Cissouma

RESULTATS DE LA 26e JOURNEE

Vendredi 27 mai 2022

A Bamako- Stade Mamadou Konaté

ASKO-COB : 1-1

Stade Modibo Keita

Onze Créateurs-USBO : 0-1

LCBA-ASOM : 1-0

Samedi 28 mai 2022- A Kita – Stade municipal de Kita

USC Kita-Yeelen : 2-1

A Bamako- Stade Mamadou Konaté

Black Stars-Duguwolofila : 0-0

Stade Modibo Keita

AS Réal-AS Bakaridjan : 1-1

AFE-USFAS : 1-0

Dimanche 29 mai 2022

A Bamako- Stade Modibo Keita

Stade malien-Djoliba AC : 0-2

Stade Mamadou Konaté

AS Police-AS Douanes : 1-0

CHAMPIONNAT DE FOOTBALL

USC Kita talonne le Djoliba

Le Djoliba AC (48 points), l’USC Kita (44 points) et l’AS Bakaridjan (40 points) occupe le podium du championnat national de première division à l’issue de la 26e journée.

Avec 48 points, le Djoliba conforte sa place de leader devant l’USC Kita (44 points) et l’AS Bakaridjan de Barouéli (40 points). Le Stade malien (39 points), champion sortant, est rétrogradé au pied du podium (4e) et distancé de 9 points par le Djoliba. Dans la zone de relégation, l’on retrouve l’AS Réal (15e, 30 points), Duguwolofila (16e, 26 points), AS Douanes (17e, 20 points) et ASOM (18e 19 points).

Classement de la 26e journée

1-Djoliba : 48pts, 26mj, 13v, 9n, 4d, 35bp, 13bc, +22

2- USC Kita : 44pts, 26mj, 10v, 14n, 2d, 30bp, 22bc, +8

3- Bakaridjan : 40pts, 26mj, 10v, 10n, 6d, 25bp, 19bc, +6

4- Stade malien : 39pts, 26mj, 11v, 6n, 9d, 28bp, 18bc, +10

5- AFE: 38pts, 26mj, 9v, 11n, 6d, 23bp, 21bc, +2

6- Onze Créateurs: 35pts, 26mj, 8v, 14n, 5d, 23bp, 17bc, +6

7- LCBA: 35pts, 26mj, 9v, 8n, 9d, 26bp, 23bc, +3

8- Yeelen : 34pts, 25mj, 8v, 10n, 7d, 24bp, 22bc, +2

9- Black Stars : 34pts, 26mj, 10v, 5n 11d, 18bp, 21bc, -3

10- COB : 34pts, 25mj, 8v, 10n, 7d, 21bp, 19bc, +2

11- Police : 34pts, 26mj, 7v, 13n, 6d, 19bp, 20bc, -1

12-ASKO: 33pts, 25mj, 8v, 9n, 8d, 21bp, 21bc, +0

13- USFAS : 30pts, 26mj, 6v, 12n, 8d, 17bp, 24bc, -7

15- USBO : 30pts, 26mj, 8v, 6n, 12d, 23bp, 30bc, -7

14- Réal : 30pts, 26mj, 5v, 15n, 6d, 10bp, 11bc, -1

16- Duguwolofila : 26pts, 26mj, 5v, 11n, 10d, 16bp, 25bc, -9

17-Douanes : 20pts, 25mj, 3v, 11n, 11d, 13bp, 26bc, -13

18-ASOM : 19pts, 26mj, 3v, 10n, 13d, 12bp, 32bc, -20

