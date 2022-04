En marge de la première journée du championnat national de basketball D1, Orange-Mali, sponsor officiel de la Fédération malienne de basketball, a organisé le vendredi 22 avril dernier, au palais des Sports Salamata Maïga, un match de gala entre ses cadres et les membres du Comité exécutif de la Fédération malienne de basketball (FMBB). Une rencontre qui rentre dans le cadre de la consolidation du partenariat entre les deux structures.

Le match de gala s’est déroulé en présence de Mme Doucouré Fatoumata Sangaré, responsable de la Division Communication institutionnelle d’Orange-Mali ; Mamadou Boubel Konaté, responsable Finances et Marketing de la Fédération malienne de Basketball ; Moctar Sy, responsable juridique d’Orange-Mali ; Mme Kéita Kamissa Mariétou Diakité, directrice de l’Ethique d’Orange-Mali, ainsi que plusieurs membres du Comité exécutif de la FMBB.

C’est pour magnifier son partenariat avec la Fédération malienne de basketball qu’Orange-Mali a initié ce match de gala entre ses cadres et les membres du Comité exécutif de la FMBB. Selon la responsable de la Division Communication institutionnelle d’Orange-Mali, la Fédération malienne de basketball est un excellent partenaire d’Orange-Mali depuis des années. “Depuis des années, les deux structures entretiennent un partenariat dynamique et fécond. C’est tout naturellement qu’Orange-Mali accompagne la FMBB dans l’organisation du championnat national de basketball. Le match de gala de ce soir est une façon pour nous de réitérer le soutien et l’engagement total de la Direction générale d’Orange-Mali auprès de la Fédération malienne de basketball”, a-t-elle précisé.

Pour sa part, Mamadou Boubel Konaté, le responsable Finances et Marketing de la Fédération malienne de Basketball s’est réjoui de cette belle initiative de la société de téléphonie mobile. “Nous nous réjouissons de cette marque de confiance et de l’accompagnement d’Orange-Mali à l’endroit du basketball malien afin de lui permettre de briller plus haut encore. Pour ce match de gala, il n’y a pas eu de gagnant, mais c’est le partenariat qui a gagné car Orange-Mali est un partenaire sûr de la Fédération malienne de basketball”, a-t-il laissé entendre.

A noter que cette rencontre de gala s’est soldée par la victoire de la Fédération malienne de basketball sur Orange-Mali par le score de 8-4.

Mahamadou TRAORE

