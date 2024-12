Après la défaite dans le premier acte, hier au stade Cheikha Boïdiya de Nouakchott, la sélection nationale locale doit marquer au moins deux buts sans en encaisser au match retour, pour renverser la vapeur et se qualifier pour la phase finale du CHAN. Une mission pas impossible pour les hommes du technicien Baye Ba, surtout si ces derniers font montre d’efficacité sur le plan offensif

Tous les entraîneurs vous le diront, le match aller est toujours important dans une compétition à élimination directe. On peut donc avoir quelques inquiétudes après la défaite 1-0 des Aigles Locaux, hier face à la Mauritanie qu’ils affrontaient au compte du match aller du 2ème et dernier tour des éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), dont la la phase finale se déroulera du 1er au 28 février 2025 en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya.

Certes, rien n’est perdu pour les joueurs du sélectionneur national Baye Ba, mais au match retour, prévu ce dimanche au stade du 26 Mars, le capitaine Félix Kamaté et ses coéquipiers devront marquer au moins deux buts sans en encaisser pour renverser leurs adversaires. et se qualifie pour la grande messe du football continental. Marquer deux fois et garder leur cage inviolée, c’est donc la mission qui attend les Aigles Locaux dans le deuxième acte et tout autre résultat, notamment un match nul ou une défaite sera synonyme d’élimination pour les nôtres. En revanche si les hommes l’emportent par le strict minimum lors de la manche retour, les deux équipes iront directement à la séance des tirs au but. Mais nous n’en sommes pas encore là et il faut espérer que les Aigles Locaux feront le nécessaire à domicile et épargneront le public sportif d’une éventuelle épreuve des nerfs toujours aléatoire.

Pour revenir à la rencontre d’hier qui a eu pour cadre le stade Cheikha Boïdiya de Nouakchott, l’unique mais de la partie a été marqué peu après l’heure de jeu par El Mami Tetah, dont la frappe puissante s’est logée au fond des filets du gardien N’Golo Traoré (63è min). Sur l’ensemble du match, les Aigles locaux ont été dominants, avec à la clé, pas moins de 7 occasions nettes de but. Malheureusement et comme toujours, les nôtres ont manqué d’efficacité offensive, à l’image du défenseur Ali Makadougou Keïta qui s’illustre dès la 2è minute et oblige le gardien adverse à se détendre pour empêcher le ballon d’aller au fond de ses filets.

Dans la foulée, Moctar Cissé se présente seul face à Babacar Diop mais ne parvient pas à marquer (5è min). La troisième alerte des Aigles Locaux intervient à la 12è minute : une frappe puissante du défenseur Amadou Soumaré renvoyée par barre transversale. Les joueurs mauritaniens répondent par le capitaine El Hacen qui voit sa tentative déviée par le gardien malien N’Golo Traoré (14è min). Quelques minutes plus tard, le même El Hacen revient à la charge avec un boulet de canon qui passe à côté de la cage du gardien des Aigles Locaux (19è min). Peu après la demi-heure, le Mali obtient une nouvelle occasion de buteur, mais Moctar Cissé perd son face-à-face avec le portier Babacar Diop (33è min). En toute fin de première période, les Mourabitounes Locaux ont obtenu une pénalité, suite à une faute de la défense malienne sur un joueur adverse. Le stade Cheikha Boïdiya exulte, mais El Hacen bute sur N’Golo Traoré qui repousse le tir du capitaine mauritanien (45è min).

À la reprise, les deux équipes reviennent avec de nouveaux visages. Comme dans le premier acte, les nôtres se créent la première occasion (un tir non cadre d’Ousmane Diallo «Senty», 48è minute). Ce fut ensuite au tour de Moctar Cissé de buter sur le portier mauritanien alors que tout le stade Cheikha Boïdiya voyait le ballon au fond des filets (52è min). Quatre minutes plus tard, les Mauritaniens répondent avec ce coup franc du capitaine El Hacen El ID sur la balle transversale (56è min), avant de débloquer le tableau d’affichage grâce à El Mami Tetah, dont la frappe à l’entrée de la surface ne laisse aucune chance à N’Golo Traoré (63è min). Après ce mais contre le cours du jeu, les Aigles Locaux tentent le tout pour le tout pour arracher au moins le nul, mais l’arrière-garde mauritanienne résiste jusqu’au bout, au grand bonheur des spectateurs locaux. Pour les hommes du technicien Baye Ba, rendez-vous est désormais pris, le dimanche 29 décembre pour la bataille finale. Ou ça passe, ou ça casse.

Dimanche 22 décembre au stade Cheikha Boïdiya

Mauritanie-Mali : 1-0

Mais d’El Mami Tetah (63è min).

Arbitrage du Gambien Lamin Jammeh, assisté de ses compatriotes Abdul Aziz Bollel Jawo et Mustapha Bojang.

Mauritanie : Babacar Diop, Mohamed Ramdane Zweide, El Mami Tetah, Alassane Diop (Ahmed Salem M’Bareck, 81è min), Nouh Mohamed El ABD, Sourkrana Mhaimid, Hamady N’Diaye (Oumar Mangane, 83è min), Abderrahmane Soumaré, Demine Saleck , El Hacen El ID (casquette) (Hawbott Mohamed Lemine, 72èmemin), Ahmed Ahmed.

Entraîneur : Lopez Garay Aritz.

Mali : N’Golo Traoré, Félix Kamaté (casquette), Ousmane Diallo, Abdoulaye Fousseyni Mariko, Mamoutou Berthé, Moctar Mohamed Cissé, Fousseyni Tangara (Mamadou Salia Sacko, 50è min), Mahamadou Sissoko (Boua Diarra, 67è min), Amadou Soumaré ( Issa Niaré, 68è min), Ali Makadougou Keïta, Saba Sogoba. Entraîneur : Baye Ba

Envoyés spéciaux

Aliou SISSOKO

Djeneba BAGAYOGO

