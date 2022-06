Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, Côte d’Ivoire-2023, les Aigles du Mali joueront contre le Congo, ce samedi 4 juin 2022, au stade du 26-Mars, avant de se rendre à Kampala pour faire face au Soudan du Sud, le 9 juin prochain. Pour cette double confrontation, le vice-président de l’Union nationale des associations des supporters des Aigles du Mali (Unasam), Cheickna Demba, invite l’ensemble des supporters à la mobilisation pour aller soutenir les Aigles dans le plus grand Fair-play.

Connu pour ses appels à la mobilisation des supporters à l’approche de chaque rencontre des Aigles du Mali, le vice-président de l’Unasam, ne déroge pas à la règle à quelques jours de la rencontre Mali-Congo, prévue pour le samedi 4 juin prochain. À travers, un entretien qu’il nous a accordé, Cheickna Demba invite les supporters des Aigles à une grande mobilisation le jour de la rencontre au stade du 26-Mars afin d’accompagner le capitaine Hamari Traoré et ses coéquipiers. “D’abord, je profite de votre journal pour remercier le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, son ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher et le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit Bavieux, pour avoir donné une suite favorable à notre cri de cœur sur les prix des tickets d’entrée qui étaient très élevés. Ils ont entendu ce cri de cœur des supporters en acceptant de diminuer le prix des tickets. Les tickets de 30 000 F CFA sont revenus à 15 000 F CFA, ceux de à 2000 F CFA à 1000 F CFA”, dit-il.

Il indique que le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta a compris que le football est un facteur de développement et de cohésion sociale, c’est pour cela qu’il n’hésite pas à financer cette discipline. “C’est vrai que l’argent que les plus hautes autorités du pays injectent dans le football peut faire autre chose comme construire les hôpitaux, faire des routes et à aider les militaires. Malgré cela, elles continuent d’accompagner ce football que le public aime tant.

Aujourd’hui, elles ont fait ce qu’elles peuvent, maintenant c’est au tour des supporters de jouer leur partition en sortant massivement pour aller soutenir les Aigles du Mali, ce samedi 4 juin prochain au stade du 26-Mars surtout dans le plus grand fair-play. Je profite de l’occasion pour dire aux supporters que le nouveau sélectionneur des Aigles, Eric Sékou Chelle est un Malien comme nous et l’un de ses parents vient de Dioro dans la région de Ségou”, dit-il.

Selon Cheickna Demba, supporter son pays est un acte de patriotisme. “Je profite de cette occasion pour lancer un appel à l’endroit des supporters de ne pas faire la violence quel que soit le résultat de la rencontre de samedi. Il ne faut pas que les supporters viennent au terrain pour faire des injures, mais d’accompagner l’équipe jusqu’à la fin de la rencontre.

Pour mobiliser plus de supporters, l’Unasam a prévu de faire une caravane qui va sillonner les grandes artères de Bamako. Le nouveau sélectionneur n’a pas une baguette magique, lui et les joueurs ont besoin de notre soutien”, laisse-t-il entendre.

Il conclut en disant qu’il est très confiant de cette équipe. “J’ai assisté à tous les entraînements de l’équipe et je suis très confiant parce que j’ai vu l’engagement et la détermination dans lesquels ils sont en train de préparer cette double confrontation. Je profite une fois encore de l’occasion pour remercier le ministre de la Jeunesse et des Sports pour tout ce qu’il fait pour cette équipe”. Mahamadou Traoré

