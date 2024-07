Organisatrice des compétitions interclubs africaines, la Confédération africaine de football (Caf) a effectué le tirage au sort des phases préliminaires desdits tournois au titre de la saison 2024/25. A l’issue de ce tirage au sort qui a eu lieu le jeudi 11 juillet au siège de la Caf au Caire, en Égypte, le Stade malien de Bamako, en Coupe de la Confédération, ainsi que le Djoliba AC, en Ligue des champions, ont été fixés sur l’identité de leur premier adversaire sur la scène continentale. Si les Blancs de Bamako ont été exemptés du Top départ, les Rouges de Bamako se rendront en République Centrafricaine (RCA).

Selon l’instance dirigeante du football africain, le tirage au sort des phases préliminaires de ces compétitions interclubs marque le coup d’envoi d’une nouvelle saison qu’elle estime être passionnante pour les clubs engagés dans ces compétitions. Pour la Ligue des champions, c’est un total de 59 clubs issus de 47 pays qui disputeront ce tour préliminaire tandis que la Coupe de la Confédération compte 52 clubs représentant 41 pays.

Ainsi, pour ce top départ, les prétendants aux trophées ont été fixés sur l’identité de leurs adversaires. En Ligue des champions, avec des équipes exemptées de ce tour préliminaire telles qu’Al Ahly, l’Espérance de Tunis, Mamelodi Sundowns, Atlético Petroleos, Young Africans, TP Mazembe, ce sont 54 rencontres qui sont au menu et s’annoncent passionnants, “comme ceux opposant l’ambitieuse Arta Solar de Djibouti à Dekadaha FC de Somalie. Les Young Africans descendront dans l’arène pour faire face aux Burundais du Vita l’O FC. Le FC Nouadhibou devra gérer un déplacement périlleux chez le voisin ouest-africain, les Guinéens du Milo FC”, a indiqué la Caf.

Pour la suite de la compétition après les rencontres aller-retours des préliminaires, les équipes exemptées effectueront leur entrée en lice. De ce fait, le vainqueur du duel entre El Merreikh et le Gor Mahia FC affrontera, Al Ahly, tenant du titre. L’Espérance de Tunis retrouvera au prochain tour le vainqueur de la confrontation entre Arta Solar et le Dekadaha FC. Le gagnant de la rencontre entre Swallows et Fer Da Beira croisera le fer avec les Mamelodi Sundowns.

“Même sort pour l’équipe vainqueur entre le Ngezi Platinium et l’AS Maniema qui jouera contre l’Atlético Petroleos. Dernière écurie exemptée, le Tout Puissant Mazembe sera défié par le vainqueur entre le Nyasa Big Bullets et les Red Arrows”. Champion du Mali, le Djoliba AC croisera le fer avec les Red Stars de la République Centrafricaine avec match retour à Bamako. En cas de succès pour le prochain tour, les Rouges de Bamako affronteront le vainqueur du match entre CD Mongomo de la Guinée Equatoriale et Asko de Kara du Togo.

De son côté, le Stade malien de Bamako, vainqueur de la Coupe du Mali, a été exempté de ce tour préliminaire de la Coupe de la Confédération après avoir atteint les quarts de finale de ladite compétition lors de la saison passée. A la prochaine étape, les Blancs de Bamako seront opposés au vainqueur de l’opposition entre Paynesville FC du Liberia et Fovu de Baham du Cameroun.

A titre de rappel, la Caf a indiqué que, vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions, Al Ahly SC a porté à 12 le nombre de ses titres dans cette compétition. De son côté Zamalek, a été couronné champion de la Coupe de la Confédération de la CAF pour la deuxième fois de son histoire. A noter que ces phases préliminaires des compétitions interclubs se joueront en août et septembre 2024.

La Caf fixe les règles de jeu

A peine la finale retour de la Ligue africaine des Champions disputée le samedi 25 mai, marquant la fin de la précédente saison, la Confédération africaine de football (Caf) a annoncé la date de la reprise de sa nouvelle saison sportive pour les clubs avec le tirage au sort des phases préliminaires marquant le coup d’envoi du nouvel exercice. Par la même occasion, l’instance dirigeante du football africain a précisé les règles de jeu avant tout démarrage de ses compétitions interclubs.

Dans une annonce faite via ses canaux de communication, la Caf a aussi détaillé la répartition des quotas de participation par pays ainsi que les quatre fenêtres d’enregistrement des joueurs. “La saison 2024/2025 des Interclubs de la Caf débutera par le tour préliminaire prévu du 16 au 18 août 2024. Les phases de groupe sont prévues entre octobre et décembre 2024. Les phases à élimination directe et la finale des deux compétitions se dérouleront entre mars et mai 2025”, peut-on lire sur Cafonline.com.

Comme institué depuis quelques temps, les meilleurs championnats africains ont eu droit à quatre représentants sur la scène continentale dont deux en Ligue des Champions et autant en Coupe de la Confédération. “La Caf a confirmé que les 12 associations membres les mieux classées selon l’indice Caf pourront inscrire deux clubs en Ligue des champions Caf et en Coupe de la Confédération Caf. Les 12 fédérations nationales les mieux classées sont l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, la Libye, le Maroc, le Nigeria, la RD Congo, le Soudan, la Tunisie et la Tanzanie”, a fait savoir la Caf ajoutant que la période d’enregistrement pour les associations membres (les Fédérations) est désormais ouverte et qu’elles peuvent inscrire leurs clubs qualifiés sur le système de gestion des compétitions de la Caf (CMS).

Pour ce qui est du format de la compétition, il a été rappelé que le deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération reste annulé : “Par conséquent, les équipes éliminées au second tour de la Ligue des champions ne seront plus reversées en Coupe de la Confédération. Les clubs qui se qualifient pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération passeront directement à la phase de groupes de la compétition”.

Quant aux quatre fenêtres d’enregistrement des joueurs, elles sont ainsi ouvertes : 01 juillet – 20 juillet 2024 : inscription des joueurs qui participent au premier tour préliminaire, 21 juillet – 31 août 2024 : inscription des joueurs qui participent au deuxième tour préliminaire, 01 – 30 septembre 2024 : inscription des joueurs qui participent aux phases de groupe, 01 – 31 janvier 2025 : inscription de sept (7) joueurs supplémentaires, dont quatre (4) sur le banc de touche.

Alassane Cissouma

