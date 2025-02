Une délégation de City Football Group est au Mali pour visiter et échanger avec des clubs, centres et académies de football. Dès son arrivée à Bamako, mardi 4 février, la délégation s’est rendue au siège de la Fédération Malienne de Football afin de rencontrer et échanger avec le 1er Vice-président, Moussa Silvain Diakité et le secrétaire général, Sidi Békaye Magassa sur les raisons de leur visite au Mali. Juste après cette rencontre avec les responsables de la Fémafoot, la délégation s’est rendue au centre d’entraînement du club FC Diarra à Sébénicoro.

La visite des installations sportives d’autres clubs et académies était prévue dans le programme. Il s’agit des Onze Créateurs de Niaréla, les académies ABM Foot, Étoiles du Mandé etc.

Cette visite des partenaires saoudiens s’inscrit en droite ligne dans une vision stratégique à long terme avec des nouvelles perspectives pour les jeunes talents maliens. Le City Football Group qui possède déjà 13 clubs sur les cinq continents dont Manchester City envisage également l’achat d’un club de football au Mali. La délégation est composée de Jamal Saeed Al Nuaimi (Directeur exécutif d’Al Jazeera Football Club) de Scott Sellars (Directeur technique et sportif de City Football Groupe) de Khamiss Almazrouei (Directeur exécutif d’Al Garbia FC) et de Malick Dabo (Agent FIFA et partenaire de City Football Groupe).

Commentaires via Facebook :