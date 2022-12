Un véritable pont aérien va être mis en place dès ce mardi et ce mercredi entre Casablanca et Doha. Tout un pays et même plus sera derrière l’équipe marocaine, qui est déjà entrée dans l’histoire.

Les quelques milliers de supporters de Mbappé, Griezmann ou Giroud risquent de se sentir en grande infériorité mercredi soir au stade Al-Bayt (Al-Khor). La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a décidé d’opérer près de 30 vols spéciaux entre Casablanca et Doha mardi et mercredi afin d’acheminer les supporters marocains pour la demi-finale du Mondial contre la France. Du jamais vu.

« Pour permettre aux nombreux Marocains désireux de soutenir la sélection nationale dans son épopée et de vivre l’émotion de la demi-finale de la Coupe du monde (…), Royal Air Maroc a mis en place un véritable pont aérien entre Casablanca et Doha », indique un communiqué de la RAM publié lundi.

« À une qualification historique, un dispositif historique », vante la compagnie aérienne : ce sont près de 30 vols qui seront assurés par des « avions gros-porteurs » à la veille et le jour du match entre l’aéroport Mohammed V de Casablanca, la ville la plus peuplée du royaume, et Doha.

En espérant que tous les fans pourront embarquer, après quelques couacs à l’aéroport de Casablanca avant le quart de finale samedi contre le Portugal, selon des témoignages d’internautes. À Doha, Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, a rendu hommage à plusieurs reprises aux supporteurs marocains, « le 12e homme de l’équipe ». « La sélection doit rassembler tous les Marocains. À un moment, on était divisé. Si on a pu rassembler notre peuple autour du foot, c’est bien », a-t-il notamment déclaré.

La France jouera comme « à l’extérieur »

Interrogé ce lundi en conférence de presse sur ce match « joué à l’extérieur », le défenseur de l’équipe de France, Jules Koundé (joueur de Barcelone) a reconnu que « cela (l’ambiance) allait compter mais on espère entendre les supporters français le plus possible. On va se concentrer sur le terrain et notre plan de jeu ». Sans oublier que le Qatar et même tout le monde arabe semblent s’être ralliés au soutien de cette équipe marocaine. « Cette équipe est devenue celle des Arabes et des musulmans du monde entier, confirme à nos reporters un patron de restaurant à Doha. Franchement, on ne s’attendait pas à cela. Mais cette Coupe du monde est magique pour cela. Pour vous, les Occidentaux, c’est celle des pays qui s’affrontent. Pour nous, elle est devenue celui de la nation arabe qui gagne. Nous sommes si heureux. » Deux signes ne trompent pas : lors du quart de finale face au Portugal, remporté par le Maroc, des dizaines de stadiers, reconnaissables à leur survêtement vert flashy, ont hurlé de joie et se sont mis à embrasser des supporters marocains alors qu’ils étaient censés rester neutres et gérer les flux de spectateurs. Dans la tribune VIP du stade, une partie de la famille royale qatarie était d’ailleurs habillée aux couleurs marocaines. Source: https://www.leparisien.fr/

