Douzième «nuit AJSM» à Bougouni : Une belle tradition brillamment perpétuée à Bougouni

Du 7 au 10 novembre 2024, Bougouni était devenu la terre d’accueil de la presse sportive nationale. En effet, la Cité du Banimonotié a été choisie cette année pour accueillir le congrès de mi-mandat (le 8 novembre) e​t la traditionnelle Nuit de l’Association des journalistes sportifs du Mali (Nuit AJSM) samedi dernier (9 novembre 2024). Comme il est de coutume, les meilleurs journalistes sportifs du moment ont été récompensés au cours de cette soirée-gala parrainée par le gouverneur de Bougouni, Général Ousmane Welé Diallo, l’hôte du président Oumar Baba Traoré et ses confrères.

C’est Bougouni qui a abrité la 12e édition de la traditionnelle «Nuit AJSM» le samedi 9 novembre 2024. Un événement parrainé par le gouverneur de la région, Général de Brigade Ousmane Welé, et présidé par M. Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne. Comme il est de coutume, la soirée a été marquée par la récompense des «Meilleurs journalistes» dans différentes catégories.

Il s’agit notamment de​ Seibou S. Kamissoko de l’Essor (presse écrite), Yacouba Dansoko d’Africable Télévision (TV), Djélika Guindo dite Lika de la radio Renouveau FM (Radio), Abdoul Wahab Diaby de Kibaru Sports (presse en ligne) et Mamadou Kanté (photojournalisme). Le «Prix spécial» de la Meilleure journaliste sportive a été également décerné à Djélika Guindo du groupe Renouveau. Quant au «Prix spécial» d’encouragement destiné aux postulants des régions, il a été attribué à Seyni Faye de la radio Jamana de Tombouctou.

Si le jury (composé de Siaka Z. Traoré, Idrissa Sangaré et de votre modeste serviteur) a salué la participation des médias de l’intérieur (Ségou et Tombouctou), il a déploré l’absence des Reporters sportives. Et cela malgré que l’AJSM ait institué un «Prix spécial» pour les motiver. Le jury a particulièrement félicité Mme Djélika Guindo du Groupe Renouveau qui est la seule femme à avoir participé aux concours et à deux niveaux (radio et télévision) avec des œuvres de qualité professionnel appréciable.

La soirée-gala a été précédée dans l’après-midi par la finale de la coupe interservices organisée par la coordination Ajsm de Bougouni au stade municipal Sakoro Mery Diakité. Cette rencontre a opposé l’équipe des Forces armées maliennes (FAMa) à celle de la Santé sous les regards admirateurs de M. Abdoul Kassim Fomba (ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne), du Général Ousmane Welé (gouverneur de la région de Bougouni), M. Oumar Baba Traoré (président de l’Ajsm) et des responsables administratifs et politiques régionaux ainsi qu’un public des grands jours. Le trophée a été remporté par la Santé à la suite​ d’un tirage parce que le manque d’éclairage au terrain ne permettait plus (à la fin du temps réglementaire) les tirs au but à plus forte raison les prolongations. Une décision ​acceptée ​par une équipe des FAMa très fair-play.

Déjà le 8 novembre 2024, Bougouni avait accueilli le congrès de mi-mandat de l’Ajsm chargé de la relecture des textes. La relecture des statuts et du règlement intérieur de l’association est «une étape importante» pour adapter les textes de l’association aux réalités du secteur médiatique au Mali. Elle permet notamment de renforcer le fonctionnement de l’association en tenant compte des attentes et préoccupations de ses membres et de l’évolution du journalisme sportif.

A l’issue des travaux, les nouveaux statuts et le règlement intérieur ont été adoptés par les participants. Présidant la cérémonie d’ouverture, le Général Ousmane Welé (gouverneur de la région de Bougouni,) a salué l’engagement des responsables de l’Ajsm à renforcer les capacités des membres de l’association et à promouvoir un journalisme sportif responsable et de qualité dans toutes les régions du pays.

Alphaly

