Eliminatoires de la CAN 2023 : La liste des Aigles attendue vendredi

La course à la qualification pour le plus grand évènement de football sur le continent, la Coupe d’Afrique des nations, reprend officiellement ce mois avec des rencontres spectaculaires. Les nations africaines s’apprêtent à donner le meilleur d’elles-mêmes pour décrocher une place dans la compétition continentale qui se déroulera en Côte d’Ivoire l’année prochaine. Au total, 44 nations seront en action au cours de la semaine du 22 au 28 mars. Certaines tenteront d’accroître leur avance, tandis que d’autres chercheront à regagner du terrain dans la course à la qualification.

Le Mali recevra la Gambie, le 24 mars au Stade du 26 Mars, au compte de la 3è journée du groupe G alors que le match retour, délocalisé au Maroc, la Gambie n’ayant pas de stade homologué par la Confédération africaine de football (CAF), aura lieu le 28 mars. La liste du Mali pour la double confrontation avec la Gambie sera publiée vendredi prochain lors d’un point de presse. Le Congo et le Soudan du Sud ont une double confrontation, 23 mars au Stade Alphonse Massamba-Débat à Brazzaville et le 27 mars en Tanzanie (le Soudan du Sud n’a pas de stade homologué). Le Mali occupe la tête du groupe G avec 6 points pour avoir battu le Congo (4-0) et le Soudan du Sud (3-1) lors des deux premières journées. Le Congo et la Gambie comptent chacun 3 unités contre zéro pour le Soudan du Sud.

Pour le compte de la troisième journée, le Nigeria, triple champion d’Afrique, accueille la Guinée-Bissau au stade Abiola d’Abuja, où il tentera de consolider son avance en tête du groupe A, après ses victoires sur Sao Tomé-et-Principe et la Sierra Leone. Les Etalons du Burkina Faso, qui occupent actuellement la première place du Groupe B, recevront une équipe togolaise meurtrie, à la recherche de sa première victoire dans ces éliminatoires après sa défaite contre le Cap-Vert, suivie d’un partage des points avec Eswatini.

Toujours dans le groupe B, le Cap-Vert poursuit sa progression constante dans le football africain. Les Requins Bleus accueillent une équipe d’Eswatini qui, elle aussi, devient progressivement une menace sur le continent.

Le Cameroun, quintuple champion d’Afrique, affronte la Namibie dans le groupe C. Dans un groupe désormais à trois, en raison du forfait du Kenya, le Burundi sera au repos.

L’Égypte, qui se trouve dans une position précaire en bas du Groupe D en raison de la différence de buts, accueille le Malawi au Cairo International Stadium, tandis que la Guinée reçoit une Éthiopie en pleine confiance dans un match qui se jouera au Complexe Mohammed V de Casablanca, au Maroc.

Dans le Groupe E, le Ghana accueillera l’Angola, qui est à égalité de points avec les Black Stars et qui cherchera à créer la surprise au Baba Yara Sports Stadium de Kumasi.

Le tout nouveau stade Nelson Mandela d’Alger, capitale de l’Algérie, accueillera le Niger, deuxième du Groupe F, dans une rencontre qui promet d’être passionnante. Les Cranes ougandais tenteront de sortir de la zone dangereuse en accueillant la Tanzanie dans un match qui se jouera au stade égyptien du Canal de Suez à Ismaïlia.

Dans le Groupe J, une bataille nord-africaine s’annonce. La Tunisie, leader du groupe, se rend en Libye pour une rencontre qui s’annonce difficile entre les deux équipes au stade des Martyrs de Benina.

Dans le Groupe K, le Liberia affronte l’Afrique du Sud dans un match à gagner impérativement pour les deux équipes qui ont perdu contre le Maroc, leader du groupe. Les deux équipes sont conscientes qu’une victoire leur donne de fortes chances de terminer à la deuxième place du groupe, ce qui leur assure un billet pour la Côte d’Ivoire. Pour conclure ce tour de qualification, le Sénégal, champion d’Afrique en titre, tentera de maintenir son record de victoires dans le groupe L en affrontant le Mozambique au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio à Dakar. La quatrième journée des éliminatoires aura lieu dans la foulée.

Ousmane CAMARA

