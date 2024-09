Eliminatoires de la CAN 2025 de football : le Mali à domicile concède le nul devant le Mozambique ((1 but partout)

En première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, Maroc 2025, les Aigles du Mali ont été contraints, vendredi, au nul (1 but partout) par le Mozambique au stade du 26 mars de Bamako.

Démarrage poussif des Aigles du Mali pour la Campagne des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, Maroc 2025, dont la première journée s’est jouée ce vendredi au stade du 26 Mars. Face au Mozambique et pour la première de Tom Saintfiet sur le banc, les Aigles du Mali à domicile n’ont pu faire qu’un triste match nul, 1 but partout. Privés des habituels titulaires pour cause de blessure, les Aigles eu du mal à rentrer dans le match laissant l’initiative du jeu à l’équipe mozambicaine.

Les Mambas, avec leur jeu collectif et leur esprit combatif, ont pris confiance au fil des minutes. La faute à une formation des Aigles timorée. Et les mozambicains qui n’en demandaient pas tant ont logiquement ouvert le score à la 37e minute par Cipriano Catano. Libre de tout marquage, l’attaquant des Mambas à la réception d’un ballon au point de penalty fusille d’un tir puissant Djigui Diarra, complètement abandonné par sa défense centrale.

Un but qui matérialise la domination des Mambas et le naufrage de Mamadou Fofana et ses camarades en première période. Il a fallu attendre la 39e minute pour voir la première réaction du capitaine Yves Bissouma et ses coéquipiers. C’est sur ce score que l’arbitre renvoie les deux équipes dans les vestiaires.

A la reprise, le sélectionneur procède dès le départ à un changement avec la rentrée de Mohamed Camara dit Tchamantié à la place Lassana Coulibaly et une réorganisation tactique. La rentrée de l’ancien joueur de Monaco va libérer Alou Dieng donnant ainsi du tonus au milieu de terrain. Désormais plus conquérants, les Aigles assiègent la défense mozambicaine. Face à la pression des Aigles, les Mambas décident de se regrouper en défense afin d’enrayer les offensives maliennes.

Ils réussissent à le faire jusqu’à la 52e minute où le capitaine Yves Bissouma, à la réception d’un ballon, à l’entrée de la surface de réparation d’un tir tendu trompe le gardien mozambicain rétablissant ainsi la parité au score. Malgré plusieurs tentatives de la part des Aigles aucun autre but ne sera marqué, les mozambicains ayant décidé de mettre un bus devant leur but.

Le nouveau sélectionneur doit tirer les enseignements de se premier match avant la 2e journée qui se jouera le 10 septembre en Afrique du Sud contre Eswatini. Si le résultat de la rencontre de ce vendredi n’est pas rédhibitoire pour le Mali, il faudra tout mettre en œuvre pour remporter celle du dimanche au risque de se compliquer la tâche dès la 2e journée. Dans l’autre rencontre du groupe, la Guinée-Bissau à domicile s’est imposée devant Eswatini, par le minimum, 1 but à 0.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

