On connaît désormais la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur national des Aigles locaux, Baye Bah, pour le match aller des éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) de football contre la Mauritanie, prévu le 22 décembre à Nouakchott. L’ancien sélectionneur des Aiglons a convoqué 21 joueurs tous évoluant en première division. Le Djoliba AC et le Stade malien de Bamako avec respectivement sept et cinq joueurs sont les clubs les mieux représentés. Ce qui n’est pas une surprise dans la mesure où les deux ennemis jurés participent à la compétition africaine des clubs.

On retrouve sur la liste des joueurs convoqués par l’ex coach des juniors mauritaniens les gardiens Youssouf Koïta du Djoliba AC, N’Golo Traoré du Stade malien de Bamako et Aboubacar de AFE. Ces trois joueurs en plus d’être des gardiens de but ont la particularité d’avoir été convoqués avec les Aigles du Mali. Ce qui n’est pas le cas du capitaine du Djoliba AC, Ousmane Diallo dit Senti, bien que régulièrement convoqué en équipe nationale A ne figure pas sur la liste publiée par Baye Bah. L’autre fait notable est la présence de Félix Kamaté, qui a très peu joué depuis le début de la saison.

Il convient de rappeler que le CHAN 2025 se jouera en Tanzanie, Kenya et Ouganda.

La liste des joueurs convoqués

