Équipe nationale de football : Magassouba évasif sur la convocation de Doucouré et Adama Traoré

Détenteur de 6 points au même titre que la Guinée dans le groupe A éliminatoire de la Can Cameroun 2022, le Mali prépare ses deux prochaines sorties en novembre. Avant de se mesurer à la Namibie (en double confrontation) pour le compte des 3e et 4e journées éliminatoire, le sélectionneur des Aigles, Mohamed Magassouba, effectuera d’abord une revue de troupe contre le Ghana et l’Iran en rencontres amicales prévues pour les 9 et 13 octobre prochaines en Turquie. Sur une liste de 31 présélectionnés, la possibilité de voir deux joueurs rejoindre le nid fait débats à tel point que l’entraîneur s’est même montré évasif sur la question.

En vue d’une double confrontation en match amical devant se jouer en Turquie contre le Ghana et l’Iran (les 9 et 13 octobre), le sélectionneur des Aigles du Mali, Mohamed Magassouba, a publié, le lundi, une liste de 31 joueurs présélectionnés dont deux binationaux également convoités par leur pays de naissance. Il s’agit du Franco-malien Abdoulaye Doucouré (Everton) et de l’Hispano-malien Adama Traoré (Wolverhampton). Après un temps énorme de tergiversation de leur part, les supporters des Aigles croient peu à une possibilité de voir ces joueurs en question avec l’équipe nationale du Mali. Toute chose qui a amené l’ensemble des journalistes présents à la conférence de presse à demander au sélectionneur s’il a réellement eu l’aval de Doucouré et Traoré avant de les présélectionner. Loin d’être convaincant, Mohamed Magassouba a donné une réponse évasive. “Adama Traoré n’a pas encore disputé la moindre minute avec la sélection espagnole. Ce qui veut dire qu’il reste toujours sélectionnable pour le Mali. Tant qu’il n’a pas déclaré qu’il ne jouera pas avec le Mali on va continuer à le convoquer. D’ailleurs l’équipe nationale reste ouverte à tous les Maliens“, a-t-il répondu avant d’ajouter au sujet d’Abdoulaye Doucouré, “nous l’avons convoqué. Il reste maintenant à savoir s’il va répondre à cette convocation“.

Alassane Cissouma

Commentaires via Facebook :