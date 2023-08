Dans le cadre de l’élection à la présidence de la fédération malienne de football, qui se tiendra le 29 août, les membres de la liste conduite par Mamoutou Touré dit Bavieux ont procédé, le mardi 08 août, au lancement de leur campagne. C’était en présence de Mamoutou Touré dit Bavieux, président sortant et candidat à sa propre succession.

A travers son slogan, « Tous pour un football solidaire et facteur de développement », Mamoutou Touré dit Bavieux, président sortant du comité exécutif de la fédération malienne de football (Femafoot) et candidat à sa propre succession entend insuffler une nouvelle dynamique au football malien. Selon son directeur de campagne, Moussa Sylvain Diakité, en accordant sa confiance au président Touré, le monde du football aura choisi de capitaliser les acquis et de finir avec l’éternel recommencement. « Ceci dans un élan d’envol pour la conquête de la performance durable dans les quatre prochaines années », a-t-il assuré.

Conscient que le football ne se joue pas uniquement que sur le terrain, celui qui se fait appeler le candidat du rassemblement articule son programme autour de cinq axes majeurs. Il s’agit de : Renforcement et consolidation de la réconciliation ; Investissement dans le développement du football (construction des infrastructures) ; Renforcement des capacités des acteurs du football ; Réorganisation des compétitions nationales ; Et enfin revalorisation de l’appui aux structures déconcentrées de football.

Pour le candidat Touré, investir dans l’humain reste le meilleur placement capitalistique. Ce qui va permettre d’améliorer les performances du football et les acteurs. C’est dans ce cadre qu’une fois élu à la tête de la Femafoot, avec l’appui de la Caf et de la FIFA, il s’engage à mettre la formation au cœur de ses actions à travers la formation et le recyclage des administrateurs de football au niveau régional et national, des entraîneurs de toutes les catégories et à tous les échelons, les agents de santé au niveau régional et national les arbitres, etc.

Dans le cadre de la revalorisation de l’appui aux structures déconcentrées de football, Mamoutou Touré promet d’allouer une subvention de deux millions de Fcfa aux groupements sportifs affiliés (Ndlr, association des entraîneurs de football, association des médecins et kinés et enfin association des anciens joueurs), augmenter la subvention allouer aux ligues régionales à 45 millions de Fcfa par an, etc.

Les acteurs du football rassemblés autour de Mamoutou Touré dit Bavieux

En ce qui concerne l’investissement dans le développement du football (construction des infrastructures), il a connu un début d’exécution au cours du mandat qui s’achève. Il sera toutefois la fondation du renouveau du football malien avec la mise à disposition du centre technique ultra moderne avec un stade de 10 000 places modulables et un hôtel de quatre étoiles sans oublier la création de milliers d’emplois directs et indirects pouvant profiter aux acteurs du football.

La liste de candidature de Mamoutou Touré est soutenue par six des neuf ligues de football que comptent le pays (Kayes, Bamako, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao), 15 clubs de première division dont l’AS Réal, le Djoliba AC et le Stade malien de Bamako, six des neuf clubs champions de 2e division et les trois groupements sportifs affiliés à la Femafoot. Les représentants des ligues, clubs et groupements sportifs ont tous loué les qualités du président sortant, Mamoutou Touré dit Bavieux, et ont jugé son bilan satisfaisant.

La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreux acteurs du football malien, des personnalités politiques et administratives dont Assarid Ag Imbarcaouane, 1er vice-président du CNT.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

