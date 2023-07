A la faveur d’un point de presse tenu le 26 juin à l’hôtel Maëva, le Président de la Fédération malienne de football Mamoutou Touré Baveux a officialisé sa candidature à l’élection de la présidence de la Femafoot prévue le 29 août prochain.

Sollicité par plusieurs ligues de football à briguer un nouveau mandat à la tête de la Fédération malienne de football, le Président sortant Mamoutou Touré Baveux a annoncé sa candidature à l’élection de la présidence de la Femafoot prévue le 29 août prochain. S’adressant aux membres statutaires de la Fédération malienne de football ainsi qu’à certaines ligues de football et groupement sportif, Mamoutou Touré Baveux les a invités à lui renouveler leur confiance. ” Le 29 août 2019, vous m’avez confié un mandat de quatre ans pour gérer le football malien en votre nom. Ce mandat arrive à son terme le 29 août de cette année 2023 “, a-t-il déclaré, avant de poursuivre : ” Il est de mon devoir de vous remercier pour la confiance et l’accompagnement multiforme dont mon équipe et moi-même avions bénéficié de votre part “. Cartes, dit-il, les quatre années qui viennent de s’écouler ont été semées d’embûches et de difficultés de toutes sortes, mais, poursuit-il, nous avons engrangé des succès et des avancées dans plusieurs domaines.

Dans cette mouvance de fin de mandat, Mamoutou Touré Baveux estime que plusieurs responsables de nos structures déconcentrées ont sollicité sa candidature pour un nouveau mandat. ” Me sentant en force de servir encore et toujours le football de notre pays, j’adhère à cette forte demande et à cet effet j’ai le plaisir de vous annoncer ma candidature pour la prochaine élection du comité exécutif de la Femafoot. En cette occasion, je sollicite votre soutien lors du scrutin d’août 2023″, a-t-il conclu.

Almihidi Touré

Commentaires via Facebook :