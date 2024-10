Notre compatriote Mohamed Magassouba occupe désormais de nouvelles fonctions au sein du Football Club Saint Eloi Lupopo de Lubumbashi, en République Démocratique du Congo. En effet, il a été nommé Directeur Technique du club Jaune et Bleu dans le cadre d’une restructuration souhaitée par la direction du club.

Cette promotion traduit surtout l’attachement du président du FC Lupopo, M. Jacques Kyabula (récemment réélu gouverneur du Haut-Katanga, l’une des provinces les plus riches et les plus vastes de la République Démocratique du Congo), à «Coach» car conscient de sa compétence et de son expérience. En juillet 2022, il avait paraphé un contrat de deux ans avec «Coach» qui avait pour mission essentielle de redynamiser le club en l’amenant d’abord à jouer les premiers rôles au niveau national. Ce qui est chose faite aujourd’hui.

Et le club tient naturellement à franchir un autre cap avec l’ambition de jouer également les premiers rôles sur le continent sous la conduite de Magassouba comme Directeur technique chargé de trouver aussi son successeur sur le banc du club. «C’est vraiment une bonne chose pour le club et pour moi. Cette nouvelle responsabilité va beaucoup me libérer et me permettre d’assumer aussi mes missions au niveau de la CAF et de la FIFA», nous a confié Mohamed Magassouba joint au téléphone le vendredi 27 septembre 2024. Il se préparait d’ailleurs à se rendre au Maroc pour une nouvelle mission de la CAF.

A rappeler que le natif de Nara, ancien DTN de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT) et ancien sélectionneur des Aigles a véritablement commencé sa carrière d’entraîneur en République Démocratique du Congo (RDC/ex-Zaïre) où il a occupé plusieurs postes. Ce technicien passionné et compétent a ainsi été entraîneur adjoint de l’AS Vita Club de Kinshasa puis entraîneur principal du même club en 1992. Il sera ensuite Directeur Technique de l’Union Sportive Bilombe de Kinshasa et,enfin, entraîneur principal du Daring Club Motema Pembé avec qui il a remporté la Coupe d’Afrique des Vainqueurs de Coupe (actuelle Coupe CAF) contre le Kenya Breweries FC en 1994. Pendant dix mois (mars-décembre 2006), Magassouba fut sélectionneur national des Léopards du Zaïre et des Simbas de la RDC.

Alphaly

