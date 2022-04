Le tirage au sort des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations s’est effectué hier, mardi 19 avril 2022, à Johannesburg, en Afrique du Sud, par les ex- internationaux sud africain et ivoirien, Lucas Radebe et Salomon Kalu. Les aigles du Mali sont logés dans le groupe G et doivent défier les Diables Rouges du Congo, les scorpions de la Gambie et le Soudan du Sud, s’ils veulent obtenir leur ticket pour la 34ème édition de la coupe d’Afrique des Nations que la Côte d’Ivoire abritera.

Les aigles du Mali ont été fixés sur leur sort concernant leur groupe dans les éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations de football. Pour valider leur ticket, les aigles doivent survoler le groupe G, constitué des scorpions de la Gambie, des diables rouges du Congo et du Soudan du sud. Une poule un peu compliquée, mais les aigles doivent parvenir à se qualifier avec leur nouvel sélectionneur dont le nom sera connu très bientôt et aura pour lourde tâche d’atteindre au moins les demies-finales lors de la prochaine coupe d’Afrique des nations.

Les 48 équipes ont été réparties dans 12 groupes de 4. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la CAN 2023 sauf dans le groupe de la Côte d’Ivoire, pays organisateur automatiquement qualifié. La compétition se déroulera dans 5 villes, à savoir Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pedro et Yamoussoukro. La CAN 2023 débutera à partir du vendredi 23 juin 2023 et prendra fin le dimanche 23 juillet 2023. Il y a également une incertitude sur la présence du Kenya et du Zimbabwe pour les éliminatoires même si ces derniers seront présents pour le tirage. “Si la suspension n’est pas levée deux semaines avant leur première journée des éliminatoires, les deux associations seront considérées comme perdantes et éliminées de la compétition. Leurs groupes seront alors composés de trois équipes, et les équipes arrivées première et deuxième se qualifieront pour le tournoi final“. Signalons que les deux premières journées des éliminatoires sont prévues pour le mois de juin prochain et tout doit être mis en œuvre afin que les aigles du Mali débutent ces échéances avec confiance.

Moussa Samba Diallo

