Georges Kouassi : «L’équipe malienne est imprévisible»

L’Essor : Quelle analyse faites-vous du match Mali-Burkina Faso ?

Georges Kouassi : On a assisté à une très belle rencontre. Une équipe malienne qui avait une ambition bien fixée et qui voudrait la concrétiser. On a vu cela à travers les deux mais marqués en début de première période et en deuxième période. Certainement que le coach Éric Chelle avait préparé tout cela, ce sont deux buts qui ont donné de la force à cette équipe malienne et qui ont du coup coupé l’herbe sous les pieds des joueurs burkinabés, malgré tout ce qu’ils ont donné en Deuxième période, ils n’ont pu aboutir à l’égalisation. Même s’ils ont réduit le score sur pénalité. On a dans l’ensemble assisté à une très belle fête de football. Le Mali mérite cette qualification parce que dans l’ensemble, il a produit un volume de jeu assez compact.

L’Essor : Que pensez-vous de l’équipe du Mali ?

Georges Kouassi : Cette équipe du Mali est imprévisible. D’abord, elle a commencé très fort devant l’Afrique du Sud (2-0), on avait pensé que le Mali allait écraser cette poule, basée à Korhogo, mais après on a vu que ça s’est joué sur des détails . Aujourd’hui (mardi, ndlr), elle a fait un très bon match contre le Burkina Faso. On ne peut pas se baser là-dessus pour dire que le Mali est en superbe forme, mais c’est une équipe évolutive et qui a de très belles individualités. Si ces individualités sont bien liées et qu’un travail de fond est fait, le Mali peut avoir son mot à dire dans cette compétition.

L’Essor : Comment voyez-vous le quart de finale entre le Mali et la Côte d’Ivoire ?

Georges Kouassi : Pour moi, la clé de cette rencontre sera le mental. L’équipe malienne est en pleine croissance. La victoire face au Burkina Faso donne de la confiance à l’équipe. Passer le cap des huitièmes de finale, ragaillardit en tant qu’individu et en tant qu’équipe. Devant, il ya une équipe ivoirienne, qui était désillusionnée mais après sa qualification à la dernière minute, il ya eu un sursaut d’orgueil qui a permis à la Côte d’Ivoire de battre les Lions du Sénégal.

C’est une équipe qui regagne aussi la confiance de son peuple. Ce sera une bataille entre les Aigles et les Éléphants qui va être palpitante dans la sous-région. C’est un combat purement sous régional entre deux pays voisins qui se connaissent bien.

Pour moi, tout match à élimination directe est plein de suspense, je sais que le suspense sera entier et bien malin celui qui pourra nous dire le vainqueur de ce match avant le coup de sifflet final. Ce sera un match engagé.

Interview réalisée par

Ladi Madiheri DIABY

Commentaires via Facebook :